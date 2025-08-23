Полиция во время масштабной ночной операции в Праге остановила 1 400 автомобилей

23 августа 2025

В пятницу пражские полицейские развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности, направленную на водителей, которая завершилась перекрытием магистрали в обоих направлениях. Там десятки полицейских проводили массовую проверку проезжающих водителей. За несколько часов они остановили 1 400 человек и выявили 135 правонарушений, а также четырех водителей, находившихся под воздействием наркотиков.