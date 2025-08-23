Полиция во время масштабной ночной операции в Праге остановила 1 400 автомобилей
23 августа 2025
13:00
937
В пятницу пражские полицейские развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности, направленную на водителей, которая завершилась перекрытием магистрали в обоих направлениях. Там десятки полицейских проводили массовую проверку проезжающих водителей. За несколько часов они остановили 1 400 человек и выявили 135 правонарушений, а также четырех водителей, находившихся под воздействием наркотиков.
В течение пятницы полиция также проверила девять общежитий, баров, ресторанов, игровых залов и мест, где проживают бездомные. При этом были найдены три человека, разыскиваемые по всей стране.
Полицейская облава под названием «Аргумент» началась в пятницу после 15:00 и закончилась в субботу около 3:00 утра. Она затронула примерно четверть территории столицы, в частности районы Подоли, Вршовице, Страшнице, Модржаны, Гостиварж, Споржилов, Нусле и другие.
В районе 9 часов вечера на улицу 5. května на пражской магистрали, участок между Нусельским мостом и Панкрацем, выехали несколько десятков полицейских машин. Полицейские перекрыли оба направления движения и свели его к одной полосе. Оттуда они отправляли водителей на контрольные пункты.
Там их ждали не только полицейские, но и таможенники, кинологи с собаками и чиновники пражского муниципалитета. Полицейские вместе с муниципальными чиновниками сосредоточились на проверке таксистов.
Таможенники в свою очередь проверяли, нет ли у контролируемых водителей задолженностей перед государством, например, за невыплаченные штрафы. На месте также были специально обученные собаки, умеющие находить спрятанные сигареты или наркотики. У двух человек полицейские действительно обнаружили небольшое количество наркотиков. В операции также участвовали детективы, специализирующиеся на преступлениях, связанных с автомобилями.
«В ходе акции было проверено 1 600 человек и 1 400 автомобилей. Мы выявили 135 правонарушений, за большинство из которых люди заплатили штраф на месте. Общая сумма наложенных штрафов достигла 153 000 крон. Кроме того, полицейские остановили четырех водителей, находившихся под воздействием наркотиков, и разыскали трех человек, разыскиваемых по всей стране. У двух проверенных людей было обнаружено небольшое количество наркотиков», — сообщил в субботу пражский полицейский спикер Ян Рыбанский.
На случай, если водители захотят избежать проверок, полицейские подготовили патрули на нескольких объездных маршрутах. Контроль на магистрали продолжался до раннего утра субботы.
В пятницу днем полицейские начали операцию «Аргумент» по проверке баров, ресторанов, девяти общежитий, различных строек, игровых залов и мест, где ночуют бездомные.
Полицейская облава под названием «Аргумент» началась в пятницу после 15:00 и закончилась в субботу около 3:00 утра. Она затронула примерно четверть территории столицы, в частности районы Подоли, Вршовице, Страшнице, Модржаны, Гостиварж, Споржилов, Нусле и другие.
В районе 9 часов вечера на улицу 5. května на пражской магистрали, участок между Нусельским мостом и Панкрацем, выехали несколько десятков полицейских машин. Полицейские перекрыли оба направления движения и свели его к одной полосе. Оттуда они отправляли водителей на контрольные пункты.
Там их ждали не только полицейские, но и таможенники, кинологи с собаками и чиновники пражского муниципалитета. Полицейские вместе с муниципальными чиновниками сосредоточились на проверке таксистов.
Таможенники в свою очередь проверяли, нет ли у контролируемых водителей задолженностей перед государством, например, за невыплаченные штрафы. На месте также были специально обученные собаки, умеющие находить спрятанные сигареты или наркотики. У двух человек полицейские действительно обнаружили небольшое количество наркотиков. В операции также участвовали детективы, специализирующиеся на преступлениях, связанных с автомобилями.
«В ходе акции было проверено 1 600 человек и 1 400 автомобилей. Мы выявили 135 правонарушений, за большинство из которых люди заплатили штраф на месте. Общая сумма наложенных штрафов достигла 153 000 крон. Кроме того, полицейские остановили четырех водителей, находившихся под воздействием наркотиков, и разыскали трех человек, разыскиваемых по всей стране. У двух проверенных людей было обнаружено небольшое количество наркотиков», — сообщил в субботу пражский полицейский спикер Ян Рыбанский.
На случай, если водители захотят избежать проверок, полицейские подготовили патрули на нескольких объездных маршрутах. Контроль на магистрали продолжался до раннего утра субботы.
В пятницу днем полицейские начали операцию «Аргумент» по проверке баров, ресторанов, девяти общежитий, различных строек, игровых залов и мест, где ночуют бездомные.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
23 АВГУСТА 2025
150
11:00
23 АВГУСТА 2025
1338
09:00
23 АВГУСТА 2025
559
18:00
22 АВГУСТА 2025
1418
16:30
22 АВГУСТА 2025
1983
15:00
22 АВГУСТА 2025
948
09:30
22 АВГУСТА 2025
3053
08:30
22 АВГУСТА 2025
1244
21:00
21 АВГУСТА 2025
2033
19:30
21 АВГУСТА 2025
1219
18:00
21 АВГУСТА 2025
3592
16:30
21 АВГУСТА 2025
1748
15:00
21 АВГУСТА 2025
3232
13:30
21 АВГУСТА 2025
4157