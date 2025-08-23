ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция во время масштабной ночной операции в Праге остановила 1 400 автомобилей

Новости 420on
23 августа 2025
13:00
937
В пятницу пражские полицейские развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности, направленную на водителей, которая завершилась перекрытием магистрали в обоих направлениях. Там десятки полицейских проводили массовую проверку проезжающих водителей. За несколько часов они остановили 1 400 человек и выявили 135 правонарушений, а также четырех водителей, находившихся под воздействием наркотиков.
В течение пятницы полиция также проверила девять общежитий, баров, ресторанов, игровых залов и мест, где проживают бездомные. При этом были найдены три человека, разыскиваемые по всей стране.

Полицейская облава под названием «Аргумент» началась в пятницу после 15:00 и закончилась в субботу около 3:00 утра. Она затронула примерно четверть территории столицы, в частности районы Подоли, Вршовице, Страшнице, Модржаны, Гостиварж, Споржилов, Нусле и другие.

В районе 9 часов вечера на улицу 5. května на пражской магистрали, участок между Нусельским мостом и Панкрацем, выехали несколько десятков полицейских машин. Полицейские перекрыли оба направления движения и свели его к одной полосе. Оттуда они отправляли водителей на контрольные пункты.

Там их ждали не только полицейские, но и таможенники, кинологи с собаками и чиновники пражского муниципалитета. Полицейские вместе с муниципальными чиновниками сосредоточились на проверке таксистов.

Таможенники в свою очередь проверяли, нет ли у контролируемых водителей задолженностей перед государством, например, за невыплаченные штрафы. На месте также были специально обученные собаки, умеющие находить спрятанные сигареты или наркотики. У двух человек полицейские действительно обнаружили небольшое количество наркотиков. В операции также участвовали детективы, специализирующиеся на преступлениях, связанных с автомобилями.

«В ходе акции было проверено 1 600 человек и 1 400 автомобилей. Мы выявили 135 правонарушений, за большинство из которых люди заплатили штраф на месте. Общая сумма наложенных штрафов достигла 153 000 крон. Кроме того, полицейские остановили четырех водителей, находившихся под воздействием наркотиков, и разыскали трех человек, разыскиваемых по всей стране. У двух проверенных людей было обнаружено небольшое количество наркотиков», — сообщил в субботу пражский полицейский спикер Ян Рыбанский.

На случай, если водители захотят избежать проверок, полицейские подготовили патрули на нескольких объездных маршрутах. Контроль на магистрали продолжался до раннего утра субботы.

В пятницу днем полицейские начали операцию «Аргумент» по проверке баров, ресторанов, девяти общежитий, различных строек, игровых залов и мест, где ночуют бездомные.
Автомобили штраф полиция Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
23 АВГУСТА 2025
150
ОБЩЕСТВО
ИНДЕКС СТАРЕНИЯ В ЧЕХИИ РАСТЕТ: НА СТО ДЕТЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИХОДИЛОСЬ 133 ПОЖИЛЫХ ЧЕЛОВЕКА
11:00
23 АВГУСТА 2025
1338
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ ПРАГИ УГРОЖАЛ ЖЕНЩИНЕ И ВЫБРАСЫВАЛ ОРУЖИЕ ИЗ ОКНА. ПОЛИЦИЯ ЗАСТРЕЛИЛА ЕГО
09:00
23 АВГУСТА 2025
559
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАСУШЛИВЫХ АВГУСТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
18:00
22 АВГУСТА 2025
1418
ПОЛИТИКА
ПАВЕЛ И ФИАЛА О РОЛИ ЧЕХИИ В МИРОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В УКРАИНЕ
16:30
22 АВГУСТА 2025
1983
ОБЩЕСТВО
ЮГ ЕВРОПЫ НАКРОЮТ ГРОЗЫ С СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ
15:00
22 АВГУСТА 2025
948
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО «СТАРОМЕСТСКАЯ» СНОВА ОТКРЫТА ДЛЯ ВХОДА И ВЫХОДА
11:00
22 АВГУСТА 2025
1551
ОБЩЕСТВО
ХАОС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСИЛИВАЕТСЯ: МИНИСТЕРСТВО ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ЕДИНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
09:30
22 АВГУСТА 2025
3053
ОБЩЕСТВО
«ИДИ ДОМОЙ, ИВАН!» — В ПРАГЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ
08:30
22 АВГУСТА 2025
1244
ЭКОНОМИКА
ТОПЛИВО В ЧЕХИИ ДЕШЕВЕЕТ
21:00
21 АВГУСТА 2025
2033
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, НО МЕДЛЕННЕЕ
19:30
21 АВГУСТА 2025
1219
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
18:00
21 АВГУСТА 2025
3592
ОБЩЕСТВО
ПРОЕЗД В ПРАГЕ И СРЕДНЕЧЕШСКОМ КРАЕ ПОДОРОЖАЕТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАССАЖИРАМ
16:30
21 АВГУСТА 2025
1748
ОБЩЕСТВО
«ПРОДАВАЛ» ТО, ЧЕГО НЕТ: СХЕМА АДАМА ПЕТРОУША С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ПРАГЕ
15:00
21 АВГУСТА 2025
3232
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ ХОЛОДНЫЙ УИК-ЭНД
13:30
21 АВГУСТА 2025
4157
ОБЩЕСТВО
С ЯНВАРЯ В ЧЕХИИ БУДУТ УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА И МИГРАЦИИ