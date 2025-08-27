Hyundai в Ношовице частично приостанавливает производство — отменены три смены
27 августа 2025
19:30
2911
Низкий спрос на новые автомобили вынудил автозавод Hyundai в Ношовице (Моравско-Силезский край) на следующей неделе остановить производство на три смены. Об этом сообщил представитель предприятия Ян Родек.
Работа будет остановлена на среднюю смену в среду, утреннюю смену в четверг и ночную смену в пятницу.
«Дополнительных невыпускных смен не планируется», — уточнил Родек.
С начала года завод уже делал четыре остановки: в январе — дважды по пятницам, в феврале — дважды по понедельникам. На этот раз, как сообщает портал Zdopravy.cz, приостановки вводятся по сменам из-за особенностей поставок комплектующих и необходимости постепенно выполнять заказы.
Руководство определит, какие сотрудники все же выйдут на работу, остальные, согласно коллективному договору, будут находиться дома, получая 70% среднего заработка.
В прошлом году завод в Ношовице выпустил 330 890 автомобилей — на 9 610 меньше, чем в 2023 году, что составило падение на 2,8%. В 2025 году планируется собрать около 295 000 машин.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
29 АВГУСТА 2025
410
12:00
29 АВГУСТА 2025
858
11:00
29 АВГУСТА 2025
598
09:30
29 АВГУСТА 2025
1141
08:30
29 АВГУСТА 2025
589
19:30
28 АВГУСТА 2025
1929
18:00
28 АВГУСТА 2025
1818
16:30
28 АВГУСТА 2025
2309
15:00
28 АВГУСТА 2025
2296
12:00
28 АВГУСТА 2025
1170
11:00
28 АВГУСТА 2025
2146
09:30
28 АВГУСТА 2025
2710
08:30
28 АВГУСТА 2025
1571
21:00
27 АВГУСТА 2025
1465
13:30
27 АВГУСТА 2025
2902