ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Hyundai в Ношовице частично приостанавливает производство — отменены три смены

Новости и статьи
27 августа 2025
19:30
2911
Низкий спрос на новые автомобили вынудил автозавод Hyundai в Ношовице (Моравско-Силезский край) на следующей неделе остановить производство на три смены. Об этом сообщил представитель предприятия Ян Родек.
Работа будет остановлена на среднюю смену в среду, утреннюю смену в четверг и ночную смену в пятницу. 

«Дополнительных невыпускных смен не планируется», — уточнил Родек. 

С начала года завод уже делал четыре остановки: в январе — дважды по пятницам, в феврале — дважды по понедельникам. На этот раз, как сообщает портал Zdopravy.cz, приостановки вводятся по сменам из-за особенностей поставок комплектующих и необходимости постепенно выполнять заказы. 

Руководство определит, какие сотрудники все же выйдут на работу, остальные, согласно коллективному договору, будут находиться дома, получая 70% среднего заработка. 

В прошлом году завод в Ношовице выпустил 330 890 автомобилей — на 9 610 меньше, чем в 2023 году, что составило падение на 2,8%. В 2025 году планируется собрать около 295 000 машин. 

Предприятие в Ношовице остается единственным заводом Hyundai в Европейском союзе. На нем трудится примерно 3 100 сотрудников, еще около 8 700 человек работают у прямых поставщиков компании.
Автомобили Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
29 АВГУСТА 2025
410
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ФЛАГ СНЯЛИ СО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ
12:00
29 АВГУСТА 2025
858
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ПРИВОЗИЛИ В ЧЕХИЮ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ОФОРМЛЯЛИ НА НИХ ПОСОБИЯ: УЩЕРБ 11 МЛН КРОН
11:00
29 АВГУСТА 2025
598
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИК В ЧЕХИИ ОБМАНУЛ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ. ОНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ЕМУ МИЛЛИОНЫ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ШКОЛЫ
09:30
29 АВГУСТА 2025
1141
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ ПОГИБ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ВО ВРЕМЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПОДРАБОТКИ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО ТРУДА
08:30
29 АВГУСТА 2025
589
ОБЩЕСТВО
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЧЕХИИ НАХОДИТСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
19:30
28 АВГУСТА 2025
1929
ОБЩЕСТВО
НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ŠKODA OCTAVIA ПОЛУЧИТ ЭКРАН ДЛЯ ПАССАЖИРА
18:00
28 АВГУСТА 2025
1818
ОБЩЕСТВО
В БРНО ИНОСТРАНЕЦ В ХОДЕ ПОТАСОВКИ НЕСКОЛЬКО РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ ДРУГОГО МУЖЧИНУ И СКРЫЛСЯ
16:30
28 АВГУСТА 2025
2309
ПОЛИТИКА
ПОЛЕМИКА ТОМИО ОКАМУРЫ ВОКРУГ БАНДЕРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЧЕХИИ
15:00
28 АВГУСТА 2025
2296
ПОЛИТИКА
ИСТРЕБИТЕЛИ НАТО БЫЛИ ПОДНЯТЫ В ВОЗДУХ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОГО УДАРА
12:00
28 АВГУСТА 2025
1170
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ЗАВИСИМА ОТ ЦИФРОВЫХ МЕДИА. А У РОДИТЕЛЕЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫГОРАНИЮ
11:00
28 АВГУСТА 2025
2146
ОБЩЕСТВО
ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА В ХОМУТОВЕ НАЧАЛИ ШАТАТЬСЯ, ЛЮДИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ИХ НОЧЬЮ
09:30
28 АВГУСТА 2025
2710
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В ЧЕХИИ СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
08:30
28 АВГУСТА 2025
1571
ПОЛИТИКА
ВЕНГРИЯ ПОДАЛА В СУД НА ЕС ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНЫ
21:00
27 АВГУСТА 2025
1465
ОБЩЕСТВО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ЦЕЛИ ЕС ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ НЕВЫПОЛНИМЫ
13:30
27 АВГУСТА 2025
2902
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ СТРАН, КОТОРЫМ УКРАИНА РАЗРЕШИТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО