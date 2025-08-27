Автопроизводители: цели ЕС по сокращению выбросов невыполнимы
27 августа 2025
21:00
187
Поставленные Европейским союзом цели по сокращению выбросов углекислого газа автомобильным транспортом, включая план достижения нулевых выбросов у легковых и легких коммерческих автомобилей к 2035 году, невыполнимы и требуют пересмотра. Об этом говорится в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, подписанном главой Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Олой Кэллениусом и руководителем Европейской ассоциации поставщиков автопрома (CLEPA) Маттиасом Цинком. При этом они подчеркнули, что производители готовы содействовать выполнению общеевропейской цели — достижению климатической нейтральности к 2050 году.
«Европейский план трансформации автопрома должен выйти за рамки идеализма и учитывать реальную промышленную и геополитическую ситуацию. Выполнение жестких требований по сокращению выбросов для легковых и легких коммерческих автомобилей к 2030 и 2035 годам в нынешних условиях попросту невозможно», — отмечается в письме.
12 сентября Урсула фон дер Ляйен проведет встречу с руководителями европейских автопроизводителей, посвященную будущему отрасли. Сектор испытывает давление из-за конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей и, одновременно, новых американских тарифов, сообщает агентство Reuters.
Кэллениус и Цинк указали на ключевые проблемы: зависимость Европы от азиатских батарей, недостаточно развитую инфраструктуру зарядных станций, более высокие издержки производства и введенные США пошлины.
«Текущую стратегию по снижению выбросов углекислого газа в автомобильном транспорте необходимо пересмотреть, чтобы одновременно достичь климатических целей ЕС и сохранить конкурентоспособность европейской промышленности», — подчеркивают авторы письма.
«Текущую стратегию по снижению выбросов углекислого газа в автомобильном транспорте необходимо пересмотреть, чтобы одновременно достичь климатических целей ЕС и сохранить конкурентоспособность европейской промышленности», — подчеркивают авторы письма.
Ола Кэллениус также возглавляет немецкий концерн Mercedes-Benz, специализирующийся на выпуске автомобилей премиум-класса. Маттиас Цинк руководит немецкой компанией Schaeffler, поставщиком автокомпонентов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
27 АВГУСТА 2025
645
13:30
27 АВГУСТА 2025
1631
12:00
27 АВГУСТА 2025
1583
09:30
27 АВГУСТА 2025
1379
08:30
27 АВГУСТА 2025
737
21:00
26 АВГУСТА 2025
4411
19:30
26 АВГУСТА 2025
4197
16:30
26 АВГУСТА 2025
1257
13:30
26 АВГУСТА 2025
2391
12:00
26 АВГУСТА 2025
2204
09:30
26 АВГУСТА 2025
1843
21:00
25 АВГУСТА 2025
3523
13:30
25 АВГУСТА 2025
1732
12:00
25 АВГУСТА 2025
2392
11:00
25 АВГУСТА 2025
4022