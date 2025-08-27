Автопроизводители: цели ЕС по сокращению выбросов невыполнимы

«Европейский план трансформации автопрома должен выйти за рамки идеализма и учитывать реальную промышленную и геополитическую ситуацию. Выполнение жестких требований по сокращению выбросов для легковых и легких коммерческих автомобилей к 2030 и 2035 годам в нынешних условиях попросту невозможно», — отмечается в письме.





12 сентября Урсула фон дер Ляйен проведет встречу с руководителями европейских автопроизводителей, посвященную будущему отрасли. Сектор испытывает давление из-за конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей и, одновременно, новых американских тарифов, сообщает агентство Reuters.









«Текущую стратегию по снижению выбросов углекислого газа в автомобильном транспорте необходимо пересмотреть, чтобы одновременно достичь климатических целей ЕС и сохранить конкурентоспособность европейской промышленности», — подчеркивают авторы письма.



Кэллениус и Цинк указали на ключевые проблемы: зависимость Европы от азиатских батарей, недостаточно развитую инфраструктуру зарядных станций, более высокие издержки производства и введенные США пошлины.

Ола Кэллениус также возглавляет немецкий концерн Mercedes-Benz, специализирующийся на выпуске автомобилей премиум-класса. Маттиас Цинк руководит немецкой компанией Schaeffler, поставщиком автокомпонентов.