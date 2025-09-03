ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Инвестиции на 17 миллиардов: Toyota будет производить электромобили в Колине

3 сентября 2025
19:30
Десятки тысяч электромобилей ежегодно будут сходить с новых линий японской компании Toyota в Колине. О инвестиции общей стоимостью 17 миллиардов крон в среду сообщили премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) и министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN).
«Я очень рад, что Чехии удалось привлечь столь значимого иностранного инвестора, как Toyota, несмотря на то, что на производство электромобилей в нашей стране претендовали и другие государства», — отметил премьер-министр Петр Фиала. 

Колинский завод станет первым местом в Европе, где японская Toyota будет производить электромобили. 

По словам Фиалы, инвестиция не только расширит существующее производство в Колине, но и станет важным шагом к повышению технологического уровня и долгосрочному сохранению автомобильного производства в Чехии. Он напомнил, что автомобильная отрасль составляет около 10% ВВП страны, и для её сохранения необходимо систематически модернизировать производство. 

«Именно такие проекты являются ключевыми для будущего чешской автомобильной промышленности. Они повышают её конкурентоспособность, стимулируют инновации и создают новые квалифицированные рабочие места», — добавил премьер. 

В Колине благодаря инвестиции будет создано 245 новых рабочих мест. Планируется производство батарей, строительство новых покрасочной и сварочной линий. 

Власть предоставит на финансирование производственной линии стимулы до 64 миллионов евро (1,57 миллиарда крон) для завода по сборке батарей. 

«Этот большой успех для Чехии — то, что Toyota начнёт в Колине производить не только электромобили, но и полноценные батарейные системы, — результат множества переговоров, которые мы вели с моей командой в Японии и Европе», — отметил Влчек. 

Ожидаемый экономический эффект для государства оценивается примерно в 6 миллиардов крон. 

«Проект на основе передовых технологий укрепит наше присутствие на европейском рынке и будет способствовать переходу к более чистым и эффективным транспортным решениям», — заявил президент и генеральный директор Toyota Motor Europe Йосихиро Наката. 
