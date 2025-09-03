Инвестиции на 17 миллиардов: Toyota будет производить электромобили в Колине





«Я очень рад, что Чехии удалось привлечь столь значимого иностранного инвестора, как Toyota, несмотря на то, что на производство электромобилей в нашей стране претендовали и другие государства», — отметил премьер-министр Петр Фиала.

Колинский завод станет первым местом в Европе, где японская Toyota будет производить электромобили.





По словам Фиалы, инвестиция не только расширит существующее производство в Колине, но и станет важным шагом к повышению технологического уровня и долгосрочному сохранению автомобильного производства в Чехии. Он напомнил, что автомобильная отрасль составляет около 10% ВВП страны, и для её сохранения необходимо систематически модернизировать производство.









«Именно такие проекты являются ключевыми для будущего чешской автомобильной промышленности. Они повышают её конкурентоспособность, стимулируют инновации и создают новые квалифицированные рабочие места», — добавил премьер.





В Колине благодаря инвестиции будет создано 245 новых рабочих мест. Планируется производство батарей, строительство новых покрасочной и сварочной линий.

Власть предоставит на финансирование производственной линии стимулы до 64 миллионов евро (1,57 миллиарда крон) для завода по сборке батарей.









«Этот большой успех для Чехии — то, что Toyota начнёт в Колине производить не только электромобили , но и полноценные батарейные системы, — результат множества переговоров, которые мы вели с моей командой в Японии и Европе», — отметил Влчек.

Ожидаемый экономический эффект для государства оценивается примерно в 6 миллиардов крон.



