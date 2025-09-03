Инвестиции на 17 миллиардов: Toyota будет производить электромобили в Колине
3 сентября 2025
19:30
631
Десятки тысяч электромобилей ежегодно будут сходить с новых линий японской компании Toyota в Колине. О инвестиции общей стоимостью 17 миллиардов крон в среду сообщили премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) и министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN).
«Я очень рад, что Чехии удалось привлечь столь значимого иностранного инвестора, как Toyota, несмотря на то, что на производство электромобилей в нашей стране претендовали и другие государства», — отметил премьер-министр Петр Фиала.
Колинский завод станет первым местом в Европе, где японская Toyota будет производить электромобили.
По словам Фиалы, инвестиция не только расширит существующее производство в Колине, но и станет важным шагом к повышению технологического уровня и долгосрочному сохранению автомобильного производства в Чехии. Он напомнил, что автомобильная отрасль составляет около 10% ВВП страны, и для её сохранения необходимо систематически модернизировать производство.
«Именно такие проекты являются ключевыми для будущего чешской автомобильной промышленности. Они повышают её конкурентоспособность, стимулируют инновации и создают новые квалифицированные рабочие места», — добавил премьер.
В Колине благодаря инвестиции будет создано 245 новых рабочих мест. Планируется производство батарей, строительство новых покрасочной и сварочной линий.
Власть предоставит на финансирование производственной линии стимулы до 64 миллионов евро (1,57 миллиарда крон) для завода по сборке батарей.
«Этот большой успех для Чехии — то, что Toyota начнёт в Колине производить не только электромобили, но и полноценные батарейные системы, — результат множества переговоров, которые мы вели с моей командой в Японии и Европе», — отметил Влчек.
Ожидаемый экономический эффект для государства оценивается примерно в 6 миллиардов крон.
«Проект на основе передовых технологий укрепит наше присутствие на европейском рынке и будет способствовать переходу к более чистым и эффективным транспортным решениям», — заявил президент и генеральный директор Toyota Motor Europe Йосихиро Наката.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:55
3 СЕНТЯБРЯ 2025
839
21:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
386
17:45
3 СЕНТЯБРЯ 2025
663
16:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
594
13:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3050
12:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1279
09:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1412
16:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
2893
15:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1826
13:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
3191
12:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1327
11:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1546
09:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1627
08:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1957
19:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1943