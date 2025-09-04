Круги на асфальте. Чехия тестирует новые дорожные знаки

«Мы вдохновились опытом Австрии, а также Словении, Люксембурга и Шотландии. Везде там установили подобные знаки. При правильном размещении это привело к снижению числа аварий», — сказал руководитель отдела BESIP Томаш Нерзольд.









Новые знаки тестируют дорожники возле Червоногорского перевала в Есениках на дороге 1/44. Эллипсы вдоль центральной линии помогают мотоциклистам держаться в своей полосе движения, не выезжать на встречную полосу и избегать столкновений с встречными транспортными средствами. Мотоциклисты часто проходят повороты слишком близко к центру дороги

Новая разметка является частью пилотного исследования, которое проводится Центром транспортных исследований при поддержке Министерства транспорта.





«Мотоциклисты при столкновении с другими транспортными средствами значительно менее защищены, чем водители автомобилей», — напомнил директор центра Йиндржих Фрич, добавив, что почти 40 процентов смертельных аварий с участием мотоциклистов происходит на поворотах.





Управление автомобильных дорог и автомагистралей готово распространить эти знаки и на другие опасные дороги. «Новые знаки для мотоциклистов могут положительно повлиять на поведение мотоциклистов и снизить риск ДТП на критических участках», — заявил Михал Каудр, руководитель отдела транспортного инжиниринга Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чешской Республики.