Круги на асфальте. Чехия тестирует новые дорожные знаки
4 сентября 2025
18:00
444
Новые дорожные знаки, которые сейчас тестируются в Чехии, должны помочь мотоциклистам снизить риск серьезных аварий на поворотах. Эллипсы, нарисованные прямо на дороге, уже используются, например, в Австрии, сообщила организация BESIP, которая координирует безопасность на дорогах. Водители других транспортных средств не должны обращать внимания на новые знаки.
«Мы вдохновились опытом Австрии, а также Словении, Люксембурга и Шотландии. Везде там установили подобные знаки. При правильном размещении это привело к снижению числа аварий», — сказал руководитель отдела BESIP Томаш Нерзольд.
Новые знаки тестируют дорожники возле Червоногорского перевала в Есениках на дороге 1/44. Эллипсы вдоль центральной линии помогают мотоциклистам держаться в своей полосе движения, не выезжать на встречную полосу и избегать столкновений с встречными транспортными средствами. Мотоциклисты часто проходят повороты слишком близко к центру дороги.
Новая разметка является частью пилотного исследования, которое проводится Центром транспортных исследований при поддержке Министерства транспорта.
«Мотоциклисты при столкновении с другими транспортными средствами значительно менее защищены, чем водители автомобилей», — напомнил директор центра Йиндржих Фрич, добавив, что почти 40 процентов смертельных аварий с участием мотоциклистов происходит на поворотах.
Управление автомобильных дорог и автомагистралей готово распространить эти знаки и на другие опасные дороги. «Новые знаки для мотоциклистов могут положительно повлиять на поведение мотоциклистов и снизить риск ДТП на критических участках», — заявил Михал Каудр, руководитель отдела транспортного инжиниринга Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чешской Республики.
