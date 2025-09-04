ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Круги на асфальте. Чехия тестирует новые дорожные знаки

Новости 420on
4 сентября 2025
18:00
444
Новые дорожные знаки, которые сейчас тестируются в Чехии, должны помочь мотоциклистам снизить риск серьезных аварий на поворотах. Эллипсы, нарисованные прямо на дороге, уже используются, например, в Австрии, сообщила организация BESIP, которая координирует безопасность на дорогах. Водители других транспортных средств не должны обращать внимания на новые знаки.
«Мы вдохновились опытом Австрии, а также Словении, Люксембурга и Шотландии. Везде там установили подобные знаки. При правильном размещении это привело к снижению числа аварий», — сказал руководитель отдела BESIP Томаш Нерзольд.

Новые знаки тестируют дорожники возле Червоногорского перевала в Есениках на дороге 1/44. Эллипсы вдоль центральной линии помогают мотоциклистам держаться в своей полосе движения, не выезжать на встречную полосу и избегать столкновений с встречными транспортными средствами. Мотоциклисты часто проходят повороты слишком близко к центру дороги.

Новая разметка является частью пилотного исследования, которое проводится Центром транспортных исследований при поддержке Министерства транспорта.

«Мотоциклисты при столкновении с другими транспортными средствами значительно менее защищены, чем водители автомобилей», — напомнил директор центра Йиндржих Фрич, добавив, что почти 40 процентов смертельных аварий с участием мотоциклистов происходит на поворотах.

Управление автомобильных дорог и автомагистралей готово распространить эти знаки и на другие опасные дороги. «Новые знаки для мотоциклистов могут положительно повлиять на поведение мотоциклистов и снизить риск ДТП на критических участках», — заявил Михал Каудр, руководитель отдела транспортного инжиниринга Управления автомобильных дорог и автомагистралей Чешской Республики.
Автомобили Чехия транспорт
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
142
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ К КОНЦУ НЕДЕЛИ ВРЕМЕННО ПОХОЛОДАЕТ, ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ И МЕСТАМИ ГРОЗЫ
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
863
ОБЩЕСТВО
ОБЩИЙ ПРЕДОК СЛАВЯН ПРОИСХОДИЛ ИЗ РЕГИОНА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ, ПОДТВЕРЖДАЕТ АНАЛИЗ ДНК
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
561
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ С ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ НА 668 КРОН И ДОСТИГНЕТ 21 839 КРОН
12:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1319
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛЯТЬ ЕЖЕГОДНО МИЛЛИАРД КРОН НА ПРОГРАММУ «УКРАИНА»
11:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
958
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ПРЕВРАТИТСЯ В СТОЛИЦУ АРАБСКИХ ЛОШАДЕЙ
09:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1210
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ОБСУДИТ С РУТТОМ В ПРАГЕ ВОПРОСЫ ОБОРОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И УКРАИНУ
08:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
803
ОБЩЕСТВО
БОЛЕЕ 500 СЛУЧАЕВ ЖЕЛТУХИ: В ПРАГЕ ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ С 2008 ГОДА
21:55
3 СЕНТЯБРЯ 2025
2209
ОБЩЕСТВО
В ЛИССАБОНЕ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ФУНИКУЛЕР. 15 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, ДЕСЯТКИ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ
21:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1159
ОБЩЕСТВО
СТАРУШКА ИЗ ПРОСТЕЕВА ПОТЕРЯЛА 100 000 КРОН, ПОВЕРИВ ПРОСЬБЕ «ЛОЖНОЙ ДОЧЕРИ» ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
19:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1657
ОБЩЕСТВО
ИНВЕСТИЦИИ НА 17 МИЛЛИАРДОВ: TOYOTA БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В КОЛИНЕ
17:45
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1179
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ ПООБЕЩАЛА РОССИИ ОБСУДИТЬ С УКРАИНОЙ УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
16:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
946
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ЧЕХИИ МУЧАЕТ ЗАСУХА, НАДЕЖДА НА УЛУЧШЕНИЕ — ОЖИДАЕМЫЕ В ПЯТНИЦУ ДОЖДИ
13:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4051
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВУШКУ-ИНВАЛИДА В ПРАЖСКОМ ПАРКЕ
12:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1710
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ОТНОСЯТСЯ К ЕВРОСОЮЗУ НАИМЕНЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПОКАЗАЛ ОПРОС
09:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1808
ОБЩЕСТВО
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАПАДЕНИИ НА БАБИША МОЖЕТ БЫТЬ ОБВИНЕН В ПОКУШЕНИИ НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ