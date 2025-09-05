В Праге у двух станций метро появится более 1 200 парковочных мест P+R





«Оба паркинга должны иметь в общей сложности 1 243 места. Предполагаемая стоимость парковок P+R составляет в сумме около 1,25 миллиарда крон без НДС», — сообщил представитель мэрии Вит Хофман, добавив, что оба проекта еще должны быть одобрены пражским городским советом. Таким образом, одно новое парковочное место P+R у метро обойдется почти в миллион крон.

Завершение работ в Праге 13 ожидается в конце 2027 года, а открытие запланировано на 2028 год.









Паркинг P+R в Зличине на 462 места планируется построить на улице Na Radosti, неподалеку также будет вспомогательная парковочная площадка на 134 автомобиля. Таким образом, в целом парковка будет иметь 596 мест, из которых 11 будут предназначены для электромобилей с зарядными станциями.





Завершение работ в Праге 13 ожидается в конце 2027 года, а открытие для публики, по информации мэрии, запланировано на 2028 год. Частью инвестиционного проекта будет также



«Парковочные дома и парковки-пересадочные узлы являются одним из наиболее эффективных инструментов решения проблемы парковочных мест», — заявил мэр Праги 13 Давид Водражка (ODS). «Мы приветствуем решение о строительстве дополнительных парковок P+R, хотя изначально на Зличине планировалось построить парковку на 3 000 автомобилей», — отметил он.Завершение работ в Праге 13 ожидается в конце 2027 года, а открытие для публики, по информации мэрии, запланировано на 2028 год. Частью инвестиционного проекта будет также строительство новых автобусных остановок на улице Na Radosti в непосредственной близости от паркинга. Предполагаемая стоимость государственного заказа составляет 652 миллиона крон без НДС.

На второй парковке P+R у станции метро Depo Hostivař в Страшнице, недалеко от улиц Černokostelecká и Sazečská, в течение трех лет будет создано 647 мест за 601 миллион крон без НДС. Четыре парковочных места будут оборудованы электрическими зарядными станциями, также предусмотрено помещение для 38 велосипедов.





«Мы решительно поддерживаем строительство этой парковки P+R, там также должна быть пересадка на железнодорожную станцию, которая еще должна быть построена в этом месте», — сказал заместитель мэра Праги 15 по транспорту Михал Фрауентерка (ODS). К 15-му району города относятся Гостиварж и Горни-Мехолупы. Они соседствуют со Страшнице в Праге 10, где ситуация с парковкой столь же сложна.









«Мы ждем проекта новой парковки P+R у железнодорожной станции Horní Měcholupy, где должно быть создано до 400 мест и обеспечены места для посетителей Праги вблизи будущей Гостиваржской объездной дороги », – отметил Фрауентерка. В настоящее время в Гостиварже уже несколько лет существует парковка P+R у северной стороны железнодорожного вокзала.

Заместитель мэра Праги 15 по транспорту при этом обращает внимание, что парковки P+R большой вместимости должны создаваться дальше на окраине мегаполиса, в идеале у железнодорожных остановок в Среднечешском крае. «Мы также поддерживаем создание более крупного пересадочного терминала "автомобиль — поезд" на существующей железнодорожной линии из Праги в Бенешов между Коловратами и Ржичанами, на этапе 511 Пражской внешней кольцевой дороги, который сейчас строится», — добавил он.