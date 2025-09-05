Чем же он рулил? Видео с курящим и звонящим за рулем водителем разлетелось по интернету

Инцидент произошел в середине августа. Когда автобус был остановлен, водитель не согласился с размером назначенного штрафа. В связи с этим дело передано в соответствующий административный орган, который может назначить еще более крупное наказание.







Полицейские опубликовали видео на своем официальном аккаунте в Facebook, на котором видно, что автобус был полностью заполнен пассажирами во время нарушения.