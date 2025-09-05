Чем же он рулил? Видео с курящим и звонящим за рулем водителем разлетелось по интернету
5 сентября 2025
21:00
1904
В Праге полицейские зафиксировали водителя междугороднего автобуса, который во время движения одновременно курил сигарету и пользовался телефоном. Таким образом водитель нарушил сразу несколько правил дорожного движения.
Инцидент произошел в середине августа. Когда автобус был остановлен, водитель не согласился с размером назначенного штрафа. В связи с этим дело передано в соответствующий административный орган, который может назначить еще более крупное наказание.
Полицейские опубликовали видео на своем официальном аккаунте в Facebook, на котором видно, что автобус был полностью заполнен пассажирами во время нарушения.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
715
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1077
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1719
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1188
15:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1660
13:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1150
12:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2511
10:44
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1776
08:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2237
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
5974
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1829
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2107
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
4601
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1714