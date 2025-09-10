Премьер Чехии о российских дронах в Польше: Режим Путина проверяет обороноспособность НАТО

Ночной удар российских беспилотников, который затронул и территорию Польши, по мнению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), является проверкой обороноспособности стран НАТО. По его словам, режим российского президента Владимира Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, как далеко он может зайти. В своем заявлении в сети X Фиала высоко оценил то, что польская противовоздушная оборона сработала.