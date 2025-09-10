Премьер Чехии о российских дронах в Польше: Режим Путина проверяет обороноспособность НАТО
10 сентября 2025
10:00
580
Ночной удар российских беспилотников, который затронул и территорию Польши, по мнению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), является проверкой обороноспособности стран НАТО. По его словам, режим российского президента Владимира Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, как далеко он может зайти. В своем заявлении в сети X Фиала высоко оценил то, что польская противовоздушная оборона сработала.
В связи с событиями в Польше Фиала напомнил о приближающихся выборах. Он упомянул попытки экстремистов убедить избирателей, что Россия не является врагом и что решением является отказ от вооружения.
«Очевидно, что Россия пытается нанести ущерб жителям других европейских стран. Мы поддерживаем Польшу, потому что они, как наши союзники, находятся на передовой. Пожалуйста, помните об этом, особенно в эти дни, когда многие экстремисты пытаются убедить вас, что Россия не является врагом и что решением является отказ от вооружения», — сказал он.
По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Североатлантический альянс (НАТО) должен немедленно усилить противовоздушную оборону на своей восточной границе. Министр также призвал к ужесточению антироссийских санкций.
Ночью Польша сбила беспилотные летательные аппараты, которые нарушили ее воздушное пространство во время российских атак на Украину. Незадолго до 4:00 по центральноевропейскому времени польская армия сообщила, что дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, после чего оперативное командование сообщило, что отдало приказ применить оружие, и часть аппаратов была сбита. Ситуацию подтвердил премьер-министр Дональд Туск, который проинформировал о развитии событий генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Польское правительство провело экстренное заседание.
Ничто, кроме четкого ответа Североатлантического альянса (НАТО), не остановит наглость и экспансионизм российского президента Владимира Путина, заявил в сети X вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
Председатель Народной партии и министр сельского хозяйства Марек Выборный считает, что становится ясно, насколько серьезно Путин относится к миру. «Он уже не стесняется нарушать воздушное пространство государства НАТО», — написал он в сети X. По его мнению, союзнические связи и единство альянса не являются чем-то, что следует тестировать. «Кто сомневается в нашем участии в НАТО, тот рискует нашей безопасностью», — отметил он.
Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами является явным доказательством того, что война, развязанная Россией, непосредственно затрагивает все страны региона. Об этом сегодня заявила в социальной сети X министр обороны Яна Чернохова (ODS).
«Россия каждый день предпринимает провокационные действия в Прибалтике, уничтожает украинское гражданское население и инфраструктуру, бойкотирует мирные переговоры и постоянно ведет агрессивные атаки. От этого нельзя защититься иначе, как с помощью новых санкций или силы», — написала Чернохова.
