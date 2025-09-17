Десятки полицейских на трассе D3 возле Табора ограничили движение для проверки автомобилей

Новости 420on 17 сентября 2025 15:00 167

Это крупнейшая операция по обеспечению безопасности дорожного движения на южночешской автомагистрали с момента ее открытия. Полицейские останавливают автомобили на 78-м километре в участке Мешице — Табор. Они проверяют алкоголь, наркотики и техническое состояние транспортных средств. Вместе с полицейскими на автомагистрали находятся таможенники, которые занимаются миграцией и перевозкой нелегальных товаров. Как долго продлится акция, пока не известно.