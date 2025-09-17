ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Десятки полицейских на трассе D3 возле Табора ограничили движение для проверки автомобилей

Новости 420on
17 сентября 2025
15:00
167
Это крупнейшая операция по обеспечению безопасности дорожного движения на южночешской автомагистрали с момента ее открытия. Полицейские останавливают автомобили на 78-м километре в участке Мешице — Табор. Они проверяют алкоголь, наркотики и техническое состояние транспортных средств. Вместе с полицейскими на автомагистрали находятся таможенники, которые занимаются миграцией и перевозкой нелегальных товаров. Как долго продлится акция, пока не известно.
Акция проходит на автомагистрали D3 на участке Хотовины — Табор, где также ограничена скорость. Полицейские не объявляли об акции заранее и не сообщили, как долго она продлится. Транспортные проверки начались во вторник и с тех пор продолжаются непрерывно. Они продлятся еще несколько десятков часов.

«Водители всех автомобилей, то есть легковых, фургонов, автобусов и грузовиков, направляются в две специальные полосы движения, где мы их разделяем и останавливаем», — сказал Милан Байцура, представитель полиции.

К полудню среды полицейские проверили сотни автомобилей. У большинства водителей автомобили были в плохом техническом состоянии, или они разговаривали по телефону за рулем. Таможенники также выявили нескольких иностранцев, у которых не были в порядке документы, и теперь им грозит высылка.

В связи с тем, что из-за проверок на трассе D3 у Табора скорость движения снижена до 30 км/ч, водители опаздывают.

«Во вторник днем я проезжал мимо. Движение организовано по полосам, по которым ездят автомобили, а между ними ходят полицейские. Это довольно опасно для всех. Я приехал в город с опозданием примерно на 20 минут», — сказал водитель Томаш Длоуги из Ческих Будейовиц.
полиция Чехия Автомобили
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
775
ОБЩЕСТВО
СУД РАССМАТРИВАЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ УБИЙЦЫ, ИЗБЕЖАВШЕГО КАЗНИ В 1989 ГОДУ
09:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1607
ОБЩЕСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УКРАИНЕЦ, ПОГИБШИЙ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧЕХИИ, НЕ БЫЛ ЗАСТРАХОВАН. СКОРАЯ ПОМОЩЬ РЕШАЕТ, КТО ОПЛАТИТ ВЫЕЗД
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1905
ПОЛИТИКА
ОТ 25 000 ДО 100 000: СКОЛЬКО ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ БИЗНЕСМЕН ЗА ГОЛОСА В СОЦСЕТЯХ ДЛЯ ПАРТИИ
19:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1914
ОБЩЕСТВО
АНАЛИТИКИ: ПАРТИИ ОБЕЩАЮТ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НО НЕ ПРЕДЛАГАЮТ РЕАЛИСТИЧНЫХ ПЛАНОВ
18:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1850
ОБЩЕСТВО
УЧИТЬ ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЯТЬ? ПОЛИТИКИ РЕШАЮТ БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
16:30
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2568
ОБЩЕСТВО
ЦЕНА ДОЛГОЛЕТИЯ: ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЧЕХИИ УХОД ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ К 2050 ГОДУ
13:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2355
ОБЩЕСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ПОД ВЫШЕГРАДОМ В ПРАГЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН
10:40
16 СЕНТЯБРЯ 2025
3585
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ДВУХ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХИИ
08:42
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2422
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР В ОБЩЕЖИТИИ УНИВЕРСИТЕТА ПАЛАЦКОГО: 80 СТУДЕНТОВ БЫЛИ СРОЧНО ЭВАКУИРОВАНЫ
08:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2810
ОБЩЕСТВО
С НОЯБРЯ PRAŽSKÁ ENERGETIKA (PRE) СНИЗИТ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ГАЗ
20:36
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3728
ОБЩЕСТВО
СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ РОССИЯНАМ
15:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
4614
ОБЩЕСТВО
ПЛЮС ТЫСЯЧИ КРОН В МЕСЯЦ: ПОДРОБНОСТИ О НОВОЙ ЛЬГОТЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
11:30
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3451
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЕ СОВЕТНИКИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВАЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ СТОЛИЦЫ
10:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3580
ОБЩЕСТВО
КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ПЕТРШИН: КАК ПРОДВИГАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
08:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
4058
ОБЩЕСТВО
ВОР РАНИЛ НОЖОМ ОХРАННИКА ПАРФЮМЕРНОГО МАГАЗИНА В ПРАЖСКОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ