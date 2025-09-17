Десятки полицейских на трассе D3 возле Табора ограничили движение для проверки автомобилей
17 сентября 2025
15:00
Это крупнейшая операция по обеспечению безопасности дорожного движения на южночешской автомагистрали с момента ее открытия. Полицейские останавливают автомобили на 78-м километре в участке Мешице — Табор. Они проверяют алкоголь, наркотики и техническое состояние транспортных средств. Вместе с полицейскими на автомагистрали находятся таможенники, которые занимаются миграцией и перевозкой нелегальных товаров. Как долго продлится акция, пока не известно.
Акция проходит на автомагистрали D3 на участке Хотовины — Табор, где также ограничена скорость. Полицейские не объявляли об акции заранее и не сообщили, как долго она продлится. Транспортные проверки начались во вторник и с тех пор продолжаются непрерывно. Они продлятся еще несколько десятков часов.
«Водители всех автомобилей, то есть легковых, фургонов, автобусов и грузовиков, направляются в две специальные полосы движения, где мы их разделяем и останавливаем», — сказал Милан Байцура, представитель полиции.
К полудню среды полицейские проверили сотни автомобилей. У большинства водителей автомобили были в плохом техническом состоянии, или они разговаривали по телефону за рулем. Таможенники также выявили нескольких иностранцев, у которых не были в порядке документы, и теперь им грозит высылка.
В связи с тем, что из-за проверок на трассе D3 у Табора скорость движения снижена до 30 км/ч, водители опаздывают.
«Во вторник днем я проезжал мимо. Движение организовано по полосам, по которым ездят автомобили, а между ними ходят полицейские. Это довольно опасно для всех. Я приехал в город с опозданием примерно на 20 минут», — сказал водитель Томаш Длоуги из Ческих Будейовиц.
