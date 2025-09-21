Автопарк Чехии постарел: каждая машина в среднем старше 16 лет
21 сентября 2025
18:00
2177
Количество легковых автомобилей на чешских дорогах в первой половине этого года увеличилось более чем на 85 000 и достигло 6,8 миллиона. При этом их средний срок эксплуатации вырос до 16,5 года. Об этом сообщил Союз автодилеров, отмечая, что число машин продолжит расти.
По данным Чешского статистического управления, Чехия занимает четвертое место среди стран ЕС по числу легковых автомобилей на душу населения. Однако по возрасту автопарка страна находится на втором месте среди самых старых в Европе.
За последние десять лет количество автомобилей увеличилось примерно на 1,75 миллиона, сообщил секретарь Союза автодилеров Йозеф Покорный.
«Пространство для дальнейшего роста все еще есть, так как ежемесячный прирост новых регистраций превышает показатели списания старых автомобилей», — отметил он.
По словам Покорного, в будущем рост будет зависеть от таких факторов, как вместимость и стоимость парковочных мест в городах, расходы на поддержание технического состояния старых машин, а также более строгий контроль за выполнением владельцами и операторами транспортных средств требований закона в части технического состояния, страхования и стоянки на общественных дорогах.
В первом полугодии в Чехии было продано более 122 000 новых автомобилей, свыше 72 000 подержанных машин ввезено из-за рубежа. В то же время около 38 000 разных лет выпуска было вывезено из страны, а около 81 000 снято с регистрации и в большинстве случаев отправлено на свалки.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
1470
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
1573
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2405
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3092
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3178
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3459
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4426
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
2999
17:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3686
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4071
11:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3268
19:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4355
16:30
18 СЕНТЯБРЯ 2025
5216