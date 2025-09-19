Мошеннические интернет-магазины с виньетками снимают с людей десятки тысяч крон

«К сожалению, мы уже наткнулись и на такие интернет магазины », — подтвердила Луция Бартакова из Государственного фонда транспортной инфраструктуры, который является администратором системы электронных виньеток.



По словам Бартаковой, в отличие от «серых» перепродавцов виньеток с наценкой, меры против этих «черных» сайтов принимаются значительно быстрее, поскольку речь идет о чистом мошенничестве и нарушении закона.









Представители фонда выясняют владельца домена, будь то местный или зарубежный (что составляет большинство случаев). «Затем нам, как правило, в сотрудничестве с иностранными партнерами удается заблокировать интернет -магазин в течение нескольких дней», — добавила Бартакова. О выявленных мошеннических действиях они сообщают в полицию.

Подобные проблемы решают и другие страны Европейского Союза, где действуют электронные виньетки.



Поэтому автомобилисты всегда должны следить за тем, чтобы для покупки виньетки они использовали официальные веб-сайты



Поэтому автомобилисты всегда должны следить за тем, чтобы для покупки виньетки они использовали официальные веб-сайты edalnice.cz или edalnice.gov.cz . Виньетку без дополнительных сборов также можно приобрести в отделениях Чешской почты и на заправочных станциях EuroOil и RobinOil.





Аналогично обстоит дело с покупкой виньетки за границей. Например, в Австрии официальным продавцом разрешений на проезд по платным дорогам является сайт asfinag.at

Если покупатель не проверит адрес онлайн-магазина, он рискует тем, что аферист получит и злоупотребит его платежными данными.









В лучшем случае он получит виньетку с наценкой в десятки или сотни крон. Подобная перепродажа законом в Чехии не запрещена. В настоящее время Государственный фонд пытается через суды добиться того, чтобы, согласно законодательству, именно он сам определял, кто может продавать виньетки. Решение по этому вопросу еще не вынесено.

Кроме того, фонд зарегистрировал товарный знак «Электронная виньетка » (Elektronická dálniční známka), чтобы иметь возможность указывать на то, что магазины , копирующие логотип или даже всю страницу, нарушают закон, и чтобы иметь возможность вести с ними споры.



«Учитывая, что мы целенаправленно работаем с «серыми» интернет-магазинами и неоднократно настоятельно просим их прекратить эту деятельность, некоторые из них уже удалось ликвидировать, вернее, они сами прекратили деятельность», — заявила Бартакова.



Какие сайты — мошеннические?

Фонд в сотрудничестве с министерством транспорта публикует список мошеннических и неофициальных интернет-магазинов . Некоторые из этих страниц уже не работают, однако тем временем появляются новые «серые» и «черные» сайты. Фонд старается их ликвидировать. «Мы мониторим домены, у которых можно предположить мошеннический контент в будущем. В момент его появления мы сможем немедленно принять меры», — отметила Бартакова.



Обращайтесь в банк и полицию

Пострадавшим клиентам советуют как можно скорее связаться со своим банком и запросить возврат платежа. Если в банке клиенту не удастся добиться успеха, ему остается только обратиться в полицию. Шансы вернуть Пострадавшим клиентам советуют как можно скорее связаться со своим банком и запросить возврат платежа. Если в банке клиенту не удастся добиться успеха, ему остается только обратиться в полицию. Шансы вернуть деньги невелики.





Мошенники часто пользуются тем, что не каждый точно помнит, сколько сейчас стоит виньетка. Годовая виньетка в этом году обойдется в 2440 крон, тогда как 30-дневная стоит 460, 10-дневная — 290, а однодневная — 210 крон.



