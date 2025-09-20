Пражская кольцевая дорога должна быть готова в 2031 году, это приоритетная задача
Пражская кольцевая дорога должна быть завершена в 2031 году, то есть через 54 года после начала строительства ее первого участка. Об этом сообщил агентству CTK представитель проекта достройки кольцевой дороги Мартин Опатрный. По его словам, в последние годы проект был адаптирован к требованиям по защите окружающей среды и стал приоритетом для государства. Строительство первого участка началось в 1977 году, а последний участок, который был добавлен к кольцевой дороге, был открыт 15 лет назад, 20 сентября 2010 года. После завершения строительства ее протяженность составит около 83,6 км, сейчас в эксплуатации находится половина.
15 лет назад был введен в эксплуатацию 23-километровый юго-западный участок, соединяющий брненскую D1 и пльзеньскую D5. Частью строительства был самый длинный автомагистральный мост в Чехии, крупнейший автомагистральный перекресток в стране и два туннеля, которые вошли в число самых длинных в Чехии.
Участок между D1 и D5 отводит транзитный транспорт за пределы города и разгружает Южную магистраль или Баррандовский мост. В настоящее время Управление дорог и автомагистралей (ŘSD) завершает реконструкцию между Сливенцем и Лохковским туннелем, где кольцевая дорога получает новое покрытие и центральные ограждения. ŘSD также готовит увеличение пропускной способности в некоторых местах. Например, между Тржебоницей и Сливенцем количество полос должно быть увеличено до трех плюс три.
С 2010 года остается завершить четыре участка кольцевой дороги. «Основной проблемой остается сложный процесс получения разрешений и урегулирования возражений, который в случае крупных городских строительных проектов занимает годы. Технически сложной является также координация переноса сетей и реализация крупных объектов, в частности нового моста через Влтаву и переноса линий очень высокого напряжения в северной части», — сказал Опатрный.
В декабре прошлого года началось строительство участка между Беховицами и D1, который должен быть открыт в 2027 году. Три северных участка между Рузине и Саталицами, которые должны отвести транзитный транспорт с Кбелской и Высочанской радиальных дорог, получили согласительные заключения по оценке воздействия на окружающую среду, и в настоящее время ведется инженерная и проектная подготовка. До конца сентября ŘSD должно выбрать проект нового моста через Влтаву на участке между Сухдолом и Бржезиневсом, строительство которого должно начаться в 2027 году. Строительство участков должно быть завершено годом позже. Ввод в эксплуатацию северной части кольцевой дороги запланирован на 2031 год.
По словам Опатрного, завершение строительства кольцевой дороги облегчит нагрузку на перегруженный город. «Транспорт окончательно переместится за пределы жилых районов, и движение в Праге и Среднечешском крае станет быстрее, безопаснее и экологичнее», — сказал он.
Проект пражской кольцевой дороги изменяется в соответствии со стандартами охраны окружающей среды. Северная часть будет заглубленная или в туннеле и предусматривает биокоридор для мигрирующих животных. Участок от Беховиц до D1 будет окаймлен 7,8 километрами шумозащитных стен. При строительстве используются малошумные покрытия. Другие компенсационные механизмы основаны на требованиях муниципалитетов и городских частей, сообщил представитель строительной компании.
По словам Опатрного, с 2010 года улучшилось отношение к проекту со стороны города и государства. «Мы регулярно координируем действия с столицей и учитываем местные требования по улучшению проекта. Кроме того, в рамках подготовки ведется очень интенсивный и конструктивный диалог с заинтересованными муниципалитетами и городскими районами», — сказал он, добавив, что в настоящее время кольцевая дорога является приоритетом.
