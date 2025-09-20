Пражская кольцевая дорога должна быть готова в 2031 году, это приоритетная задача

Пражская кольцевая дорога должна быть завершена в 2031 году, то есть через 54 года после начала строительства ее первого участка. Об этом сообщил агентству CTK представитель проекта достройки кольцевой дороги Мартин Опатрный. По его словам, в последние годы проект был адаптирован к требованиям по защите окружающей среды и стал приоритетом для государства. Строительство первого участка началось в 1977 году, а последний участок, который был добавлен к кольцевой дороге, был открыт 15 лет назад, 20 сентября 2010 года. После завершения строительства ее протяженность составит около 83,6 км, сейчас в эксплуатации находится половина.