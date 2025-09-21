Маневры на D3 у Табора. Полицейские проверили почти 1 700 автомобилей, четыре водителя предстанут перед судом

111 правонарушений и четыре уголовных преступления. Таков результат крупнейшей операции по обеспечению безопасности дорожного движения на участке южночешской автомагистрали D3 с момента ее открытия в прошлом году. Десятки полицейских непрерывно проверяли автомобили с 16 по 17 сентября на 78-м километре у Табора.