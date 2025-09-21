Маневры на D3 у Табора. Полицейские проверили почти 1 700 автомобилей, четыре водителя предстанут перед судом
111 правонарушений и четыре уголовных преступления. Таков результат крупнейшей операции по обеспечению безопасности дорожного движения на участке южночешской автомагистрали D3 с момента ее открытия в прошлом году. Десятки полицейских непрерывно проверяли автомобили с 16 по 17 сентября на 78-м километре у Табора.
«За более чем 40 часов мы в сотрудничестве с сотрудниками Таможенной администрации и Пожарной службы Южночешского края остановили и проверили 1 692 автомобиля, из них 130 грузовых», — сказал Милан Байцура, представитель полиции.
Водители совершили 111 правонарушений. Чаще всего они разговаривали по телефону за рулем, не пристегивались ремнями безопасности или у них был положительный тест на алкоголь. В 91 случае водители на месте заплатили штраф в пределе десятков тысяч крон, 20 правонарушений будут переданы в административное производство.
Четверо водителей совершили уголовное преступление и будут привлечены к ответственности. Один из них превысил допустимую норму алкоголя в крови, другой мужчина за рулем не имел водительского удостоверения. «Полицейские также расследовали случаи подделки официальных документов. Например, водитель грузовика ехал по чужому удостоверению», — добавил Байкура.
В ходе внеплановых проверок также было выявлено девять иностранцев, у которых были не в порядке документы, и теперь им грозит высылка.
Масштабные проверки на трассе D3 в Южночешском крае не были заранее объявлены полицией. Автомобили проверяли со вторника по среду. На участке Хотовины — Табор была ограничена скорость до 30 км/ч. Движение было переведено на две выделенные полосы. Из-за этого водители опаздывали. По данным полиции, акция обошлась государственному бюджету в сотни тысяч крон.
