В Чехии при ДТП один из автомобилей врезался в здание. Два человека погибли
21 сентября 2025
13:00
766
Водитель и пассажир погибли в воскресенье около пяти утра в районе Валтержице. Автомобиль, в котором они ехали, после столкновения с другим автомобилем врезался в дом.
«После столкновения двух автомобилей Škoda Octavia один из них отскочил от удара в стену дома. Водитель и пассажир погибли на месте», — сообщила пресс-секретарь полиции Дагмар Сохорова.
«Обоим пострадавшим в течение нескольких десятков минут проводилась реанимация. Несмотря на все усилия спасателей, два человека погибли», — сказал пресс-секретарь скорой помощи Михал Георгиев.
В результате удара часть стены здания обрушилась. Пожарные стабилизировали дом, чтобы можно было извлечь автомобиль из-под завалов, сказала пресс-секретарь пожарных Ярослава Бенешова.
