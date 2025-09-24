За несколько тысяч в месяц без забот. Оперативный лизинг автомобилей в Чехии становится популярным
24 сентября 2025
14:00
672
Они любят ездить на новом автомобиле, не хотят заниматься обслуживанием и страхованием, и в то же время не против того, что автомобиль не принадлежит им. Все больше людей из-за нехватки денег на покупку нового автомобиля или желания избежать забот о его обслуживании, пользуются оперативным лизингом. Этот способ финансирования уже давно не является прерогативой компаний, и предложений становится все больше. Автомобиль можно приобрести таким образом от пяти тысяч крон в месяц с учетом налогов, и в цену входит даже страховка.
«Если раньше подавляющее большинство клиентов составляли корпоративные автопарки, то сегодня растет доля частных лиц. За последние два года их число увеличилось на десятки процентов. Каждый четвертый новый контракт на оперативный лизинг уже заключается с физическим лицом, не занимающимся предпринимательской деятельностью», — подтвердил Novinky представитель компании UniCredit Leasing Петр Плочек.
По его словам, причин несколько. «Прежде всего, это простота и предсказуемость — клиент точно знает, сколько ему будет стоить автомобиль в месяц, и ему не нужно решать вопросы обслуживания, страхования или последующей продажи автомобиля», — пояснил он.
Кроме того, растущие цены на новые автомобили и более высокие процентные ставки по кредитам приводят к тому, что все больше людей предпочитают пользоваться автомобилем без забот, а не владеть им. Мотивацией также является возможность чаще менять автомобили.
Хотя этот продукт доступен потребителям уже много лет, все больше людей используют его не только по финансовым причинам, но и из-за изменения образа жизни. В рекламе его продвигают сами автопроизводители.
«В ежемесячный платеж обычно входит полный пакет услуг, от обязательного страхования ответственности и страхования от несчастных случаев до регулярного обслуживания и шиномонтажа, а также услуг помощи на дорогах. Таким образом, клиент заботится только о заправке», — пояснил Плочек.
Еще одним преимуществом является то, что по окончании договора клиент просто возвращает автомобиль. «И может выбрать новый, не заботясь о его продаже или остаточной стоимости», — добавил он.
Например, для Škoda Fabia в базовой комплектации ежемесячный платеж по оперативному лизингу, включая полный пакет услуг, составляет около шести-семи тысяч крон, включая НДС.
«Для Octavia это примерно девять-одиннадцать тысяч крон, включая налог, в зависимости от конкретной комплектации и пробега. По сравнению с покупкой автомобиля в кредит, лизинг часто выгоднее тем, что у клиента нет первоначальных инвестиций, у него есть определенные ежемесячные расходы, и, например, через три года он снова получает новый автомобиль», — добавил Плочек.
Клиент покупает услугу
Специалист по оперативному лизингу и мобильности компании Birne Ян Шмидт сообщил Novinky, что в Германии каждый второй автомобиль приобретается в форме оперативного лизинга. В Чехии пока это примерно каждый пятый.
«Однако тенденция однозначна: интерес к этой форме финансирования стабильно растет. Мы наблюдаем растущий спрос как со стороны предпринимателей и компаний, так и со стороны частных клиентов, которые сегодня составляют 23 % нашего портфеля», — отметил он.
По его мнению, свою роль играет и то, что в последнее время автомобили значительно подорожали, и многие люди предпочитают пользоваться услугами, а не владеть автомобилем. «Они хотят беззаботности и гибкости», — отметил он.
Тем, кто располагает необходимой суммой наличных, конечно, финансово выгоднее сразу купить новый автомобиль.
Если же такой суммы нет, то использование оперативного лизинга может быть для них подходящим решением. «Нет необходимости вкладывать большую сумму в покупку нового автомобиля, а также не нужно беспокоиться о его будущей продаже по окончании срока использования. Все ключевые расходы, такие как страхование, регулярное обслуживание или замена шин, включены в ежемесячный платеж», — подытожил Шмидт.
По его мнению, таким образом клиент имеет уверенность и контроль над своими расходами. «Кроме того, в случае гибких продуктов автомобиль можно в любое время заменить в соответствии с текущими потребностями семьи или просто вернуть, если изменится финансовая ситуация», — добавил он.
В первом полугодии этого года компании-члены Чешской лизинговой и финансовой ассоциации предоставили домохозяйствам почти 2,44 миллиарда крон на финансирование новых легковых автомобилей, что на 12,4 процента больше, чем в том же периоде прошлого года.
«Количество профинансированных новых легковых автомобилей, предназначенных для частных клиентов, выросло на 12,5% до 6988 штук», — сообщил Novinky генеральный секретарь ассоциации Ярослав Крутилек. По его словам, оперативный лизинг был использован более чем в пятой части случаев. «В его случае произошел рост на 56 процентов по сравнению с предыдущим годом», — подчеркнул он.
Компании взяли в кредит 18,46 миллиарда крон на новые легковые автомобили, что на 9,3 процента больше, чем в первом полугодии прошлого года. В общей сложности речь шла о почти 30 тысячах новых автомобилей. Оперативный лизинг составил почти 59 процентов.
Согласно недавнему опросу Volkswagen Financial Services, основной причиной, по которой чехи приобретают автомобили в операционный лизинг, является нехватка финансовых средств. Кроме того, свою роль играют, например, выгодность финансирования в настоящее время или скидка от покупной цены автомобиля.
