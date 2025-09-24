За несколько тысяч в месяц без забот. Оперативный лизинг автомобилей в Чехии становится популярным

Они любят ездить на новом автомобиле, не хотят заниматься обслуживанием и страхованием, и в то же время не против того, что автомобиль не принадлежит им. Все больше людей из-за нехватки денег на покупку нового автомобиля или желания избежать забот о его обслуживании, пользуются оперативным лизингом. Этот способ финансирования уже давно не является прерогативой компаний, и предложений становится все больше. Автомобиль можно приобрести таким образом от пяти тысяч крон в месяц с учетом налогов, и в цену входит даже страховка.