В центре Ческе-Будеевице появится новый район для 3 500 человек, Viscofan переедет на аэродром
27 сентября 2025
16:00
625
В центре Ческе-Будеевице планируется построить новый жилой район как минимум для 3 500 жителей. Он займет территорию около четырех гектаров вблизи железнодорожного вокзала на месте нынешнего завода компании Viscofan, которая переедет на аэродром в Плане под Ческе-Будеевице. Стоимость сделки составляет примерно 600 миллионов крон, при этом стоимость земель на территории аэропорта оценивается в 240 миллионов крон, а оставшуюся сумму выплатит Южночешский край как владелец аэродрома в два этапа. Земли в новом жилом районе также останутся в собственности края. Об этом журналистам сообщили представители города, края и компании Viscofan.
Компания Viscofan, производящая в Ческе-Будеевице искусственные оболочки для пищевой промышленности, планирует построить на территории аэропорта площадью почти восемь гектаров предприятие стоимостью 1,25 миллиарда крон. В новом городском районе у вокзала помимо жилья могут появиться новая сцена Южночешского театра, а также Дом детей и молодежи.
«Это уникальный проект с точки зрения урбанизма на республиканском уровне. Трудно найти муниципалитет, который в центре города построил бы что-то подобное. При этом мы не затрагиваем ни одной зеленой зоны», — отметил южночешский губернатор и советник города Ческе-Будеевице Мартин Куба (ODS). Пока неизвестно, кому будут принадлежать квартиры в новом районе, но, по словам Кубы, скорее всего, это будет сочетание арендного жилья и коммерческих квартир на продажу, строительство которых обеспечат девелоперы.
Viscofan начнет строительство нового производства на территории аэропорта в 2026 году. Ожидается, что переезд в новые помещения состоится в первой половине 2028 года. «Стратегическое соглашение, которое мы реализовали, считаю крайне выгодным для нас и города. Теперь мы можем построить новые мощности вдвое большей площади. Наша цель — достичь годового оборота в восемь миллиардов крон в современном комплексе, ориентируясь в первую очередь на зарубежный рынок», — заявил управляющий Viscofan Милослав Камиш. Он добавил, что новый комплекс на территории аэропорта станет самым современным предприятием всего концерна в мире.
Переезд даст компании и логистические преимущества. «Это упростит нам логистику: ежедневно к нашему заводу приезжают десятки грузовиков, которым теперь не нужно будет заезжать в город. Кроме того, мы окажемся очень близко к автомагистрали D3», — отметил Камиш. Текущий годовой оборот Viscofan, где работают 600 человек, составляет от 7 до 7,5 миллиарда крон.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
573
10:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
597
19:30
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2129
18:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1444
13:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1222
09:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1645
22:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2642
20:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3132
19:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2334
17:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2622
15:15
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2708
15:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1798
11:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1715
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2689
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2124