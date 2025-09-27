В центре Ческе-Будеевице появится новый район для 3 500 человек, Viscofan переедет на аэродром

В центре Ческе-Будеевице планируется построить новый жилой район как минимум для 3 500 жителей. Он займет территорию около четырех гектаров вблизи железнодорожного вокзала на месте нынешнего завода компании Viscofan, которая переедет на аэродром в Плане под Ческе-Будеевице. Стоимость сделки составляет примерно 600 миллионов крон, при этом стоимость земель на территории аэропорта оценивается в 240 миллионов крон, а оставшуюся сумму выплатит Южночешский край как владелец аэродрома в два этапа. Земли в новом жилом районе также останутся в собственности края. Об этом журналистам сообщили представители города, края и компании Viscofan.