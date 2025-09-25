В первом полугодии Чехия получила от украинских беженцев 15 млрд крон, помощь составила половину этой суммы
25 сентября 2025
17:30
Беженцы из Украины в первом полугодии этого года заплатили 15 млрд крон в виде отчислений в бюджет и некоторых налогов. Помощь, предоставленная государством на гуманитарные выплаты, жилье, медицинское обслуживание, образование и другую поддержку, составила половину этой суммы, то есть 7,6 млрд крон. Данные опубликовало Министерство труда.
Согласно данным ведомства, доходы от беженцев начали превышать расходы со второго квартала прошлого года. Министр труда Мариан Юречка сегодня сообщил журналистам, что в настоящее время в Чехии работает 169 000 человек из Украины, имеющих временную защиту.
Министерство ранее заявило, что данные являются моделируемыми и подсчитываются. Расходы идут на гуманитарную помощь, здравоохранение, образование, помощь за рубежом или жилье, а доходы государства поступают от страховых взносов, НДС, акцизов и подоходного налога, сообщила ранее пресс-служба.
По данным министерства, с января по конец марта этого года государство предоставило беженцам помощь на сумму 3,8 млрд крон. Такую же сумму потратили и во втором квартале. Таким образом, за первое полугодие это составило 7,6 миллиарда крон. Полученная сумма составила 7,4 миллиарда крон в первом квартале и 7,6 миллиарда во втором, то есть в общей сложности 15 миллиардов крон за первое полугодие этого года.
В прошлом году государство получило от беженцев 24,8 миллиарда крон и предоставило им помощь на сумму 15,5 миллиарда крон. В 2023 году расходы составили 22 миллиарда крон, а доходы — 19,4 миллиарда крон. По ранее доступной информации, в первый год войны на помощь было потрачено 25 миллиардов крон, а государство получило 12,6 миллиарда крон. Из данных следует, что с 2022 года беженцы заплатили государству на 1,7 миллиарда крон больше, чем получили в виде помощи. По словам Юречки, доходы государства от беженцев превышают предоставляемую помощь с третьего квартала 2023 года.
В июне этого года органы по трудоустройству выплатили 45 900 гуманитарных пособий, которые могут получить беженские семьи с доходом ниже прожиточного минимума и установленных расходов на жилье. Год назад было выплачено 49 400 пособий. Расходы за первые шесть месяцев составили 4,7 миллиарда крон, что на миллиард меньше, чем в прошлом году. Причиной является увеличение помощи уязвимым слоям населения, то есть детям, пожилым людям и инвалидам.
«Беженцы получают специальную помощь и не входят в чешскую систему пособий. Мы видим по данным, что они получают меньшую помощь на душу населения», — сказал Юречка.
По его словам, в Чехии сейчас работает 169 000 беженцев. Согласно статистике Министерства внутренних дел, на полночь с 21 на 22 сентября временную защиту в Чехии имели более 393 800 человек из Украины. Из них около 93 000 были дети и молодые люди до 18 лет и около 17 700 человек старше 65 лет.
Некоторые оппозиционные или внепарламентские политики критикуют оказываемую помощь. Движение SPD в своей предвыборной программе пишет, что пересмотрит вопрос о пребывании беженцев. «Если эти люди уедут в одночасье, то большая часть экономики окажется в серьезной проблеме. Промышленность, услуги, сельское хозяйство. Политики, которые призывают отправить людей обратно на Украину, тем самым говорят об угрозе экономическому развитию и благосостоянию граждан Чешской Республики», — отреагировал Юречка.
