В первом полугодии Чехия получила от украинских беженцев 15 млрд крон, помощь составила половину этой суммы

Новости 420on 25 сентября 2025 17:30 719

Беженцы из Украины в первом полугодии этого года заплатили 15 млрд крон в виде отчислений в бюджет и некоторых налогов. Помощь, предоставленная государством на гуманитарные выплаты, жилье, медицинское обслуживание, образование и другую поддержку, составила половину этой суммы, то есть 7,6 млрд крон. Данные опубликовало Министерство труда.