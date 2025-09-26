На территории пражского аэропорта будет построен девятиэтажный паркинг на 1 365 автомобилей
26 сентября 2025
09:00
905
Аэропорт Вацлава Гавела готовится к строительству нового паркинга. Он появится на месте нынешней парковки между отелем Courtyard by Marriott и Терминалом 2. Строительство должно начаться осенью следующего года.
Аэропорт Праги объявил публичный тендер на проектирование и строительство нового паркинга на 1 365 парковочных мест. Предполагаемая стоимость заказа составляет 1,6 миллиарда крон. Строительство должно начаться осенью 2026 года и продлиться два года. О выставленном заказе сообщил сервер Zdopravy. В настоящее время в аэропорту Вацлава Гавела имеется около 4 000 парковочных мест.
Парковочный дом будет иметь семь надземных и два подземных этажа, а также многофункциональные помещения. Согласно визуализации, на первом этаже будет расположен терминал общественного транспорта. Он будет построен на площади 6 390 квадратных метров на месте нынешней парковки между отелем Courtyard by Marriott и Терминалом 2. Его площадь составит 54 000 квадратных метров.
Здание будет иметь железобетонный каркас, зеленую крышу, фотоэлектрическую электростанцию с предполагаемой мощностью 450 кВт и прозрачную модульную фасадную конструкцию из тканых архитектурных металлических тканей со встроенными светодиодами.
В ближайшие годы пражский аэропорт имени Вацлава Гавела планирует снести несколько парковочных домов и построить новые, а также создать открытую парковку. Будет снесена и заново построена эстакада, ведущая ко второму терминалу. Оба терминала будут расширены. В планах аэропорта также предусмотрено подключение к железной дороге и строительство железнодорожной станции. Аэропорт уже приступил к подготовительным работам.
