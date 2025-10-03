В Чехии стоимость обязательного автострахования выше, чем в Словакии и Венгрии, но в пять раз ниже, чем в Австрии

Такое различие объясняется тем, что в Австрии в цену страховки включена экологическая налоговая нагрузка, рассчитываемая по массе автомобиля, мощности двигателя и уровню выбросов CO₂. В Чехии этот налог взимается только один раз — при покупке или перерегистрации авто. «В Австрии экологическая налоговая составляющая формирует примерно половину стоимости полиса. Даже если исключить её, страховка обходится около 10 000 крон — всё равно заметно дороже, чем у нас», — пояснил Карел Шультес, аналитик Klik.cz.







По его словам, на более высокую цену в Австрии влияют рыночные условия, дорогой сервис, высокая стоимость автомобилей и значительные комиссии страховых компаний.

В Чехии цена обязательного автострахования уже несколько лет стабильно растёт на 8–9% ежегодно. В Австрии рост держится примерно на уровне 7%. В то же время в Польше и Словакии в прошлом году был зафиксирован скачок на 20%, вызванный ростом реальных расходов на возмещение убытков, что напрямую связано с инфляцией.







Обязательное автострахование в Чехии регулируется законом. Оно покрывает ущерб, причинённый другим участникам дорожного движения в случае аварии.