В Чехии стоимость обязательного автострахования выше, чем в Словакии и Венгрии, но в пять раз ниже, чем в Австрии

3 октября 2025
22:02
По данным анализа группы Klik.cz, средняя цена полиса в Чехии в первом полугодии выросла на 3% и сегодня достигает 4 400 крон. Это дороже, чем в Словакии, Венгрии или Литве, но дешевле, чем в Польше и особенно в Австрии. В Словакии средняя стоимость составляет 4 060 крон, в Венгрии — 3 160, в Польше — 4 600, тогда как австрийские водители платят 20 170 крон.
Такое различие объясняется тем, что в Австрии в цену страховки включена экологическая налоговая нагрузка, рассчитываемая по массе автомобиля, мощности двигателя и уровню выбросов CO₂. В Чехии этот налог взимается только один раз — при покупке или перерегистрации авто. «В Австрии экологическая налоговая составляющая формирует примерно половину стоимости полиса. Даже если исключить её, страховка обходится около 10 000 крон — всё равно заметно дороже, чем у нас», — пояснил Карел Шультес, аналитик Klik.cz. 


По его словам, на более высокую цену в Австрии влияют рыночные условия, дорогой сервис, высокая стоимость автомобилей и значительные комиссии страховых компаний. 
В Чехии цена обязательного автострахования уже несколько лет стабильно растёт на 8–9% ежегодно. В Австрии рост держится примерно на уровне 7%. В то же время в Польше и Словакии в прошлом году был зафиксирован скачок на 20%, вызванный ростом реальных расходов на возмещение убытков, что напрямую связано с инфляцией. 


Обязательное автострахование в Чехии регулируется законом. Оно покрывает ущерб, причинённый другим участникам дорожного движения в случае аварии.
Автомобили страхование Чехия
