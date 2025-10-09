ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Опрос: 91% граждан Чехии не верят в исполнение предвыборных обещаний

Новости 420on
9 октября 2025
12:30
346
В Чехии зафиксирован крайне низкий уровень доверия граждан к политикам и политическим институтам. Согласно сентябрьскому исследованию CEDMO, 91% жителей страны не верят, что политики выполняют свои обещания. Более 80% опрошенных считают, что политические деятели руководствуются исключительно личными интересами, а 72% убеждены, что политика в Чехии глубоко коррумпирована.
Аналитики CEDMO отмечают, что столь высокая степень скептицизма повышает уязвимость общества перед дезинформацией и внешними влияниями, что, в свою очередь, может усиливать недоверие к демократическим институтам.



Согласно данным исследования, лишь 17% респондентов согласились с утверждением, что «политики в большинстве случаев поступают правильно». Не согласились с этим 73% участников опроса. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении восприятия государства в целом: только 20% чехов считают, что страна управляется «в интересах всех граждан», тогда как 70% придерживаются противоположного мнения.



Эксперты связывают недоверие к политической системе не только с кризисом общественных ожиданий, но и с экономическим положением населения. По данным CEDMO, почти 20% чешских домохозяйств испытывают трудности с управлением своими финансами, а еще примерно треть населения живет с очень низкими доходами. Люди, находящиеся в сложной финансовой ситуации, чаще голосуют за оппозиционные партии и становятся более восприимчивыми к популизму и дезинформации.



CEDMO, действующее при Карловом университете, изучает влияние дезинформации на общественные настроения. С помощью технологий искусственного интеллекта исследователи разрабатывают инструменты для оперативного опровержения ложных и манипулятивных сообщений. В исследовании приняли участие от 2700 до 3000 респондентов старше 16 лет. Результаты показывают, что недоверие к политике в Чехии достигло рекордных значений, а разрыв между обществом и властью продолжает углубляться.
Опрос общественного мнения политика политический кризис Чехия выборы
