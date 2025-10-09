Опрос: 91% граждан Чехии не верят в исполнение предвыборных обещаний
9 октября 2025
12:30
346
В Чехии зафиксирован крайне низкий уровень доверия граждан к политикам и политическим институтам. Согласно сентябрьскому исследованию CEDMO, 91% жителей страны не верят, что политики выполняют свои обещания. Более 80% опрошенных считают, что политические деятели руководствуются исключительно личными интересами, а 72% убеждены, что политика в Чехии глубоко коррумпирована.
Аналитики CEDMO отмечают, что столь высокая степень скептицизма повышает уязвимость общества перед дезинформацией и внешними влияниями, что, в свою очередь, может усиливать недоверие к демократическим институтам.
Согласно данным исследования, лишь 17% респондентов согласились с утверждением, что «политики в большинстве случаев поступают правильно». Не согласились с этим 73% участников опроса. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении восприятия государства в целом: только 20% чехов считают, что страна управляется «в интересах всех граждан», тогда как 70% придерживаются противоположного мнения.
Эксперты связывают недоверие к политической системе не только с кризисом общественных ожиданий, но и с экономическим положением населения. По данным CEDMO, почти 20% чешских домохозяйств испытывают трудности с управлением своими финансами, а еще примерно треть населения живет с очень низкими доходами. Люди, находящиеся в сложной финансовой ситуации, чаще голосуют за оппозиционные партии и становятся более восприимчивыми к популизму и дезинформации.
CEDMO, действующее при Карловом университете, изучает влияние дезинформации на общественные настроения. С помощью технологий искусственного интеллекта исследователи разрабатывают инструменты для оперативного опровержения ложных и манипулятивных сообщений. В исследовании приняли участие от 2700 до 3000 респондентов старше 16 лет. Результаты показывают, что недоверие к политике в Чехии достигло рекордных значений, а разрыв между обществом и властью продолжает углубляться.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
584
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
777
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1019
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1637
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
915
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1236
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1819
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
986
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
647
12:20
8 ОКТЯБРЯ 2025
1256
11:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
1360
10:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
1296
20:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1547
19:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
6492