На севере Чехии обнаружено «кладбище мамонтов»

13 октября 2025
08:00
Чешские археологи при обследовании участка для строительства на севере Чехии нашли останки 19 мамонтов, датируемых 24 000 годом до нашей эры. Ныне Устецкий край готовит веб-страницу с 3D-моделью находки.
Прошлой осенью археолог, директор Института археологической охраны памятников Северо-Западной Чехии Петр Лиссек, проводя плановый надзор на месте будущей стройки Дворца правосудия в Усти-над-Лабем, впервые в жизни держал в руках кусок позвонки мамонта. Однако вместо радости его охватили размышления о том, что же делать дальше, и стоит ли вообще продолжать работу, поскольку изначально речь шла об обычном археологическом контроле на объекте строительства стоимостью в несколько миллиардов крон. 

Лиссек тогда не мог и предположить, что находится на пороге уникального открытия. Сначала ему показалось, что это может быть затерянная кость другого древнего животного. Но уже через несколько дней начавшийся детальный обследовательский процесс показал, что археологи наткнулись на чрезвычайно крупное и значимое место, хоть структура и важность находки пока оставались неизвестными.

Быстро подтвердилось, что это действительно уникальное открытие, по своей значимости выходящее за пределы Чешской Республики. Археологи обнаружили скопление костей древних охотников эпохи около 24 000 лет до нашей эры, включая останки 19 мамонтов, сообщает Radio Prague International.

«Это открытие особенно важно, потому что на территории Северо-Западной Чехии находки, связанные с охотой на мамонтов, встречаются крайне редко», — отмечает Петр Неруда, руководитель института Anthropos при Моравском краевом музее и ведущий чешский специалист по этому историческому периоду. До сих пор значительные находки совершали преимущественно в Моравии.
археология Чехия
