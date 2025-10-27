Образование для пожилых: университеты в Чехии сообщают о переполненных курсах





По данным вузов, интерес к обучению среди старшего поколения в последние годы стремительно растет. Только в Силезском университете в Опаве в этом году зарегистрировались более 500 человек, а курсы по английскому языку, искусственному интеллекту и йоге были заполнены сразу после запуска набора.

Курс по практическому применению искусственного интеллекта в повседневной жизни предлагает также Университет Томаша Бати в Злине, где свободно лишь около 10% мест. В Университете Градца-Кралове из-за высокого спроса даже увеличили количество слушателей.



Технический университет в Либерце сообщил, что большинство программ заполнилось уже в июле. За считанные минуты были разобраны места на курсах «Рисунок и графика», «Фит-пилатес», «Движение для здоровья» и «Оздоровительная гимнастика». На Философском факультете Остравского университета лекции о чешских замках и дворцах оказались полностью заняты в течение 24 часов.





Рост интереса наблюдается и на курсах, связанных с IT . На Философском факультете Карлова университета действует дистанционная программа «Как все вокруг нас кодируется», а Чешский технический университет в Праге предлагает занятия по визуальному программированию в среде Scratch.



Масариков университет в Масариков университет в Брно традиционно фиксирует ажиотаж при открытии краткосрочных курсов — по словам представителей вуза, некоторые группы заполняются за пять минут. Среди наиболее востребованных направлений — история искусства и курс « Здоровье в движении».



Пожилые студенты все чаще выбирают активные формы досуга: занятия по спортивной гимнастике, скандинавской ходьбе, терренкурам и экскурсиям. По словам представителей Менделеевского университета в Брно , растет популярность и у языковых, художественных и исторических программ.





Свободных мест практически не осталось и в Университете Томаша Бати, где полный набор зафиксирован на курсе каллиграфии. В Брненском техническом университете заняты все места на программах «Истории Англии» и «Истории мира», а Университет Палацкого в Оломоуце сообщил о стопроцентной наполняемости курсов «Психическое здоровье », «Мозг в форме», «Музыка и звук для расслабления тела и разума», «Тайны Азии» и «Оздоровительная гимнастика».

По данным Карлова университета, за последние четыре года количество образовательных программ для пожилых людей выросло почти на треть — с 147 в 2021 году до более чем 170 в 2024-м. Число слушателей увеличилось с 5 000 до почти 8 000 человек.



