Чехия могла бы стать примером успешной интеграции украинцев для Германии
27 октября 2025
12:30
Чехия может служить для Германии примером того, как эффективно интегрировать украинских беженцев. Об этом пишет немецкое издание Die Welt, отметив, что страна «блестяще» справилась с вызовом, связанным с приездом сотен тысяч украинцев.
Согласно материалу, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия приняла, с учетом численности населения, больше украинских переселенцев, чем любая другая страна Европейского союза. Большинство трудоспособных украинцев нашли работу, живут в обычных арендованных квартирах, а их дети посещают чешские школы.
Журналисты отмечают, что достигнутый успех можно считать «промежуточной победой», поскольку процесс адаптации продолжается.
Die Welt связывает результат с несколькими факторами. Важную роль сыграло языковое и культурное сходство чешского и украинского народов, а также тот факт, что до 2022 года в Чехии уже существовала многочисленная украинская диаспора, создавшая сеть поддержки для вновь прибывших.
Кроме того, сравнительно низкий уровень государственных пособий в сочетании с высокими расходами на жизнь, сопоставимыми с немецкими, стимулировали украинцев к активному поиску работы. Это способствовало быстрой интеграции на рынке труда.
Издание подчеркивает, что чешская экономика охотно восприняла приток рабочей силы, хотя многие украинцы были вынуждены принять должности, не соответствующие их профессиональной квалификации.
Контраст с ситуацией в Германии
На фоне ужесточения риторики немецких властей в отношении украинских беженцев Die Welt призывает обратить внимание на чешский опыт. По мнению авторов статьи, затянувшаяся интеграция в Германии вызывает общественные споры и политическое давление.
В Чехии же, несмотря на то что тема украинских переселенцев поднималась в ходе недавних парламентских выборов, она не стала решающей для избирателей. Гораздо более значимыми факторами для населения были рост стоимости жизни и энергетическая политика.
Автор статьи, обозреватель европейской экономики Тобиас Кайзер, заключает, что интеграция украинцев в Чехии является «значительным успехом», который может послужить примером для других стран Европы.
