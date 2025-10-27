Чехия могла бы стать примером успешной интеграции украинцев для Германии





Журналисты отмечают, что достигнутый успех можно считать «промежуточной победой», поскольку процесс адаптации продолжается. Согласно материалу, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия приняла, с учетом численности населения, больше украинских переселенцев, чем любая другая страна Европейского союза. Большинство трудоспособных украинцев нашли работу, живут в обычных арендованных квартирах, а их дети посещают чешские школы Журналисты отмечают, что достигнутый успех можно считать «промежуточной победой», поскольку процесс адаптации продолжается.



Die Welt связывает результат с несколькими факторами. Важную роль сыграло языковое и культурное сходство чешского и украинского народов, а также тот факт, что до 2022 года в Чехии уже существовала многочисленная украинская диаспора, создавшая сеть поддержки для вновь прибывших.



Кроме того, сравнительно низкий уровень государственных пособий в сочетании с высокими расходами на жизнь, сопоставимыми с немецкими, стимулировали украинцев к активному поиску работы. Это способствовало быстрой интеграции на рынке труда.



Издание подчеркивает, что чешская Кроме того, сравнительно низкий уровень государственных пособий в сочетании с высокими расходами на жизнь, сопоставимыми с немецкими, стимулировали украинцев к активному поиску работы. Это способствовало быстрой интеграции на рынке труда.Издание подчеркивает, что чешская экономика охотно восприняла приток рабочей силы, хотя многие украинцы были вынуждены принять должности, не соответствующие их профессиональной квалификации.