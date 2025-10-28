Опрос: две трети молодых чехов без постоянного дохода не продержатся более трех месяцев





💰 Финансовая устойчивость зависит от образования

Согласно исследованию, проведенному агентством Ipsos по заказу инвестиционной компании XTB, 30% респондентов выдержали бы лишь один месяц без дохода, а еще 33% — до трех месяцев.

Опрос показал, что уровень образования напрямую влияет на финансовую безопасность:

среди людей с только базовым образованием 42% имеют резерв лишь на месяц;

среди выпускников вузов таких всего 14%;

при этом 19% всех участников опроса имеют сбережения, которых хватит более чем на пять месяцев,

а среди людей с высшим образованием — 35,5%.





Согласно результатам, женщины чаще оказываются без финансовой подушки: 38% женщин прожили бы без дохода максимум месяц, тогда как среди мужчин таких 23%.







45% молодых людей ежемесячно откладывают менее 1 300 крон;

36% — от 1 300 до 5 000 крон;

13,5% — от 5 000 до 12 500 крон;

и лишь 5% входят в «элиту», сберегая более 12 500 крон в месяц.



56% молодых чехов копят на долгосрочные цели: жилье, пенсию или финансовую независимость.

56% молодых чехов копят на долгосрочные цели: жилье, пенсию или финансовую независимость.

Только 18% откладывают деньги на краткосрочные покупки, такие как отпуск или новый телефон.



Почти треть (около 30%) черпает финансовые знания из соцсетей — TikTok, YouTube и Instagram. Однако самым доверенным источником остаются друзья и семья, за ними следуют банки и финансовые консультанты.





Почти треть (около 30%) черпает финансовые знания из соцсетей — TikTok, YouTube и Instagram. Однако самым доверенным источником остаются друзья и семья , за ними следуют банки и финансовые консультанты.

Исследование показывает, что, хотя молодые чехи все активнее интересуются инвестициями и сбережениями,

их финансовая устойчивость остается низкой — особенно среди женщин и людей с низким уровнем образования.