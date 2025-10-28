Опрос: две трети молодых чехов без постоянного дохода не продержатся более трех месяцев
28 октября 2025
21:00
501
Почти две трети молодых жителей Чехии заявили, что в случае потери работы смогли бы сохранить свой нынешний уровень жизни не более трех месяцев.
Согласно исследованию, проведенному агентством Ipsos по заказу инвестиционной компании XTB, 30% респондентов выдержали бы лишь один месяц без дохода, а еще 33% — до трех месяцев.
💰 Финансовая устойчивость зависит от образования
💰 Финансовая устойчивость зависит от образования
Опрос показал, что уровень образования напрямую влияет на финансовую безопасность:
- среди людей с только базовым образованием 42% имеют резерв лишь на месяц;
- среди выпускников вузов таких всего 14%;
- при этом 19% всех участников опроса имеют сбережения, которых хватит более чем на пять месяцев,
а среди людей с высшим образованием — 35,5%.
Согласно результатам, женщины чаще оказываются без финансовой подушки: 38% женщин прожили бы без дохода максимум месяц, тогда как среди мужчин таких 23%.
💵 Сколько молодежь откладывает
- 45% молодых людей ежемесячно откладывают менее 1 300 крон;
- 36% — от 1 300 до 5 000 крон;
- 13,5% — от 5 000 до 12 500 крон;
- и лишь 5% входят в «элиту», сберегая более 12 500 крон в месяц.
56% молодых чехов копят на долгосрочные цели: жилье, пенсию или финансовую независимость.
Только 18% откладывают деньги на краткосрочные покупки, такие как отпуск или новый телефон.
Почти треть (около 30%) черпает финансовые знания из соцсетей — TikTok, YouTube и Instagram. Однако самым доверенным источником остаются друзья и семья, за ними следуют банки и финансовые консультанты.
Исследование показывает, что, хотя молодые чехи все активнее интересуются инвестициями и сбережениями,
их финансовая устойчивость остается низкой — особенно среди женщин и людей с низким уровнем образования.
их финансовая устойчивость остается низкой — особенно среди женщин и людей с низким уровнем образования.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
28 ОКТЯБРЯ 2025
478
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
787
12:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
748
21:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2227
20:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2308
19:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1814
16:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
2500
15:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2958
13:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1636
12:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
12412
11:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
1405
10:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2634
09:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1553