Опрос: две трети молодых чехов без постоянного дохода не продержатся более трех месяцев

28 октября 2025
Почти две трети молодых жителей Чехии заявили, что в случае потери работы смогли бы сохранить свой нынешний уровень жизни не более трех месяцев.
Согласно исследованию, проведенному агентством Ipsos по заказу инвестиционной компании XTB,  30% респондентов выдержали бы лишь один месяц без дохода, а еще 33% — до трех месяцев.

💰 Финансовая устойчивость зависит от образования
Опрос показал, что уровень образования напрямую влияет на финансовую безопасность:
  • среди людей с только базовым образованием 42% имеют резерв лишь на месяц;
  • среди выпускников вузов таких всего 14%;
  • при этом 19% всех участников опроса имеют сбережения, которых хватит более чем на пять месяцев,
     а среди людей с высшим образованием — 35,5%.

Согласно результатам, женщины чаще оказываются без финансовой подушки: 38% женщин прожили бы без дохода максимум месяц, тогда как среди мужчин таких 23%.


💵 Сколько молодежь откладывает
  • 45% молодых людей ежемесячно откладывают менее 1 300 крон;
  • 36% — от 1 300 до 5 000 крон;
  • 13,5% — от 5 000 до 12 500 крон;
  • и лишь 5% входят в «элиту», сберегая более 12 500 крон в месяц.

 56% молодых чехов копят на долгосрочные цели: жилье, пенсию или финансовую независимость.
 Только 18% откладывают деньги на краткосрочные покупки, такие как отпуск или новый телефон.

Почти треть (около 30%) черпает финансовые знания из соцсетей — TikTok, YouTube и Instagram. Однако самым доверенным источником остаются друзья и семья, за ними следуют банки и финансовые консультанты.


Исследование показывает, что, хотя молодые чехи все активнее интересуются инвестициями и сбережениями,
 их финансовая устойчивость остается низкой — особенно среди женщин и людей с низким уровнем образования.
