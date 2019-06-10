Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.64
USD
22.66
RUB
0.35
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
10n 22 °C
Президент Чехии: демонстрации против Бабиша не имеют смысла

Президент Чехии: демонстрации против Бабиша не имеют смысла

Марина Комарова 907 0
Проходящие в Чехии массовые демонстрации против главы правительства страны Андрея Бабиша не имеют смысла. Об этом заявил президент Милош Земан.
Фото: Jakub Plíhal
Президент Чехии: демонстрации против Бабиша не имеют смысла

По его словам, единственная акция протеста, которая была успешной, — это демонстрация на пражской Летне в 1989 году. Ни одна другая акция не привела к смене правительства, заявил президент.

Последняя демонстрация с требованием отставки премьер-министра Бабиша и министра юстиции Бенешовой прошла 4 июня на Вацлавской площади, в ней приняли участие более 100 тысяч человек. В воскресенье, 23 июня, организаторы акции, движение «Миллион мгновений за демократию», обещают провести еще один массовый митинг — на Летне в Праге. По данным агентства «Медиан», протесты поддерживают около трети чехов, еще 22% полагают, что эти демонстрации необоснованны.

«Я был на Летне в 1989 году. И это была демонстрация, которая имела смысл. По моему скромному мнению, сегодняшние демонстрации не имеют смысла, но если кто-то хочет прийти и повеселиться, давайте сделаем это», — сказал Милош Земан.

Президент также посоветовал премьер-министру игнорировать протестующих. «Я успокаиваю общество тем, что общаюсь с политиками. Я не буду иметь дело со студентом, который должен сначала завершить обучение и найти работу, потому что организация антиправительственных демонстраций определенно не является перспективной профессией», — заявил Земан, имея в виду председателя инициативы «Миллион мгновений за демократию» Микулаша Минаржа.

Как уже сообщал 420on.cz, организаторы акций протеста, регулярно проходящих с конца апреля, требуют отставки Андрея Бабиша из-за возможного конфликта интересов, и министра юстиции Марии Бенешовой, которая, по их мнению, не является гарантом независимости судебной власти. В протестах приняли участие десятки тысяч человек, в последний раз демонстранты заполнили всю Вацлавскую площадь в Праге. По данным опроса, 6% чехов приняли участие в акциях протеста, еще 25% обратили на них внимание, а 59% остались полностью равнодушны. При этом 30% согласны с требованиями демонстрантов и их целями. 26% действия демонстрантов не мешают, а 18% о них не знают или не имеют по их поводу мнения.

Источник: zpravy.aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
протест демонстрация Прага Чехия Милош Земан Андрей Бабиш
Читайте
по теме 
Против Бабиша и министра юстиции на Вацлавской площади митинговали 50 тысяч человек
22.05.2019 08:51 Политика
Против Бабиша и министра юстиции на Вацлавской площади митинговали 50 тысяч человек
1261 0
В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции
06.05.2019 19:47 Политика
В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции
1664 0
В Праге протестовали против премьер-министра Чехии
30.04.2019 08:53 Политика
В Праге протестовали против премьер-министра Чехии
1985 0
Перед резиденцией президента Чехии выстроили стену против российской пропаганды
24.02.2019 21:23 Политика
Перед резиденцией президента Чехии выстроили стену против российской пропаганды
3805 0
Последние новости:
10
июня
Чешский национальный банк будет определять критерии ипотеки
10.06.2019 19:35 Экономика
Чешский национальный банк будет определять критерии ипотеки
312 0
В Праге запланирована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
10.06.2019 16:38 Политика
В Праге запланирована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
325 0
Чешские водители все чаще покупают не новые, а подержанные автомобили
10.06.2019 13:38 Экономика
Чешские водители все чаще покупают не новые, а подержанные автомобили
564 0
Нотариальный документ 1406 года продан на аукционе за 18 млн крон
10.06.2019 10:45 Культура
Нотариальный документ 1406 года продан на аукционе за 18 млн крон
264 0
Монумент «Прощание» на Главном вокзале в Праге повредили вандалы
10.06.2019 09:18 Общество
Монумент «Прощание» на Главном вокзале в Праге повредили вандалы
753 0
07
июня
В Праге летом будут ремонтировать трамвайные пути и остановят часть «красной» ветки метро
07.06.2019 17:24 Общество
В Праге летом будут ремонтировать трамвайные пути и остановят часть «красной» ветки метро
1681 0
Полиция обнаружила трех нелегальных мигрантов в грузовом автомобиле
07.06.2019 16:00 Общество
Полиция обнаружила трех нелегальных мигрантов в грузовом автомобиле
705 0
Депутаты одобрили расширение ЕЕТ
07.06.2019 12:43 Экономика
Депутаты одобрили расширение ЕЕТ
1234 0
Проливной дождь в Южной Чехии затопил подвалы и дома
07.06.2019 11:51 Общество
Проливной дождь в Южной Чехии затопил подвалы и дома
1028 0
Водитель в Праге въехал прямо в магазин на автозаправочной станции
07.06.2019 10:28 Общество
Водитель в Праге въехал прямо в магазин на автозаправочной станции
894 0


Мобильная версия