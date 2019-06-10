Президент Чехии: демонстрации против Бабиша не имеют смысла

Проходящие в Чехии массовые демонстрации против главы правительства страны Андрея Бабиша не имеют смысла. Об этом заявил президент Милош Земан.

Фото: Jakub Plíhal

По его словам, единственная акция протеста, которая была успешной, — это демонстрация на пражской Летне в 1989 году. Ни одна другая акция не привела к смене правительства, заявил президент.

Последняя демонстрация с требованием отставки премьер-министра Бабиша и министра юстиции Бенешовой прошла 4 июня на Вацлавской площади, в ней приняли участие более 100 тысяч человек. В воскресенье, 23 июня, организаторы акции, движение «Миллион мгновений за демократию», обещают провести еще один массовый митинг — на Летне в Праге. По данным агентства «Медиан», протесты поддерживают около трети чехов, еще 22% полагают, что эти демонстрации необоснованны.

«Я был на Летне в 1989 году. И это была демонстрация, которая имела смысл. По моему скромному мнению, сегодняшние демонстрации не имеют смысла, но если кто-то хочет прийти и повеселиться, давайте сделаем это», — сказал Милош Земан.

Президент также посоветовал премьер-министру игнорировать протестующих. «Я успокаиваю общество тем, что общаюсь с политиками. Я не буду иметь дело со студентом, который должен сначала завершить обучение и найти работу, потому что организация антиправительственных демонстраций определенно не является перспективной профессией», — заявил Земан, имея в виду председателя инициативы «Миллион мгновений за демократию» Микулаша Минаржа.

Как уже сообщал 420on.cz, организаторы акций протеста, регулярно проходящих с конца апреля, требуют отставки Андрея Бабиша из-за возможного конфликта интересов, и министра юстиции Марии Бенешовой, которая, по их мнению, не является гарантом независимости судебной власти. В протестах приняли участие десятки тысяч человек, в последний раз демонстранты заполнили всю Вацлавскую площадь в Праге. По данным опроса, 6% чехов приняли участие в акциях протеста, еще 25% обратили на них внимание, а 59% остались полностью равнодушны. При этом 30% согласны с требованиями демонстрантов и их целями. 26% действия демонстрантов не мешают, а 18% о них не знают или не имеют по их поводу мнения.

Источник: zpravy.aktualne.cz