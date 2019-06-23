Демонстрация против Бабиша на пражской Летне собрала минимум 200 тысяч участников

На демонстрации за независимость правосудия и против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, состоявшейся в воскресенье, 23 июня, на пражской Летне, собралось около 250 тысяч человек. Такие данные представил председатель инициативы «Миллион мгновений для демократии» Микулаш Минарж, назвав акцию крупнейшей с 1989 года.

Фото: Ondřej Deml, ČTK

Стоит отметить, что на пражской акции не выступали политики, однако некоторые из них на Летне присутствовали, например лидер Пиратской партии Иван Бартош.

«Судя по сделанным с воздуха фотографиям, нас тут около 250 тысяч. Но нужно посмотреть, сколько еще людей придет», — сообщил Минарж в районе 17:00 (официально демонстрация началась в 16:30, но ее участники начали собираться на Летне заранее, многие из них приехали в Прагу из регионов республики). Пресс-секретарь чешской полиции Томаш Гулан ранее сообщил агентству ČTK, что полиция не будет заниматься подсчетом протестующих, однако, как сообщают Novinky.cz, от стражей порядка все-таки позвучала цифра в 200 тысяч человек, и президент полиции Ян Швейдар назвал ее окончательной. После 19:00 участники начали расходиться.

Из-за наплыва людей были закрыты станция метро «Влтавска» и автомобильное движение по Летенскому тоннелю, мостам Штефаника и Чеха, улице Милады Гораковой. 35 участникам акции потребовалась медицинская помощь. Как уточняют работники скорой помощи, этим людям стало плохо. Трое из них были госпитализированы.

Следующую масштабную акцию протеста на Летне движение «Миллион мгновений для демократии» назначило на 16 ноября 2019 года. Также митинги пройдут 28 октября.

Крупнейшая на данный момент акция протеста с 1989 года состоялась в 2012 году. Ее участники протестовали на Вацлавской площади против реформ, проводимых правительством Петра Нечаса (ODS). Тогда, по данным организаторов, на площадь вышли 150 тысяч человек, а полиция признала участие 90 тысяч. В демонстрациях 25 и 26 ноября 1989 года, через неделю против подавления студенческого марша на Национальном проспекте, приняли участие более полумиллиона человек.

Напомним, нынешнее событие стало шестым в серии протестов, поводом к которой стало назначение Марии Бенешовой министром юстиции. Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденного в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи. После этого стоявший во главе минюста Ян Кнежинек был заменен на Бенешову, считающуюся крайне лояльной к Бабишу.

«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявляли организаторы акций. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».

Помимо прочего протестующие требуют, чтобы подконтрольный премьер-министру холдинг Agrofert вернул все несправедливо полученные дотации, чтобы дотирование и прочая поддержка группы предприятий была прекращена и чтобы Андрей Бабиш избавился от всех принадлежащих ему СМИ.

Предыдущий крупный митинг прошел на Вацлавской площади 4 июня и, по оценкам организаторов, собрал около 120 тысяч участников.

Источники: novinky.cz и ceskenoviny.cz