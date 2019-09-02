Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
23.68
RUB
0.35
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01d 11 °C
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент

После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент

Александра Кириченко 384 0
В понедельник, 2 сентября, на площади Интербригады в чешской столице состоялась акция против решения руководства Праги 6 закрыть памятник советскому маршалу Ивану Коневу брезентом. В мероприятии приняли участие более 300 человек, многие из которых пришли с красными флагами или держали транспаранты с лозунгами, призывающими отказаться от переписывания истории.
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент

На митинге помимо прочих выступили пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек, член нижней палаты парламента от парии социальных демократов Ярослав Фолдына, представитель коммунистической партии в сенате Ярослав Доубрава и активист Йиржи Черногорски, который в минувшую пятницу сорвал с установленной вокруг памятника металлоконструкции брезент.

После формального завершения акции, частью которой стали минута молчания и исполнение чешского гимна, Черногорски залез на леса и снова сорвал брезент. После этого активиста задержала полиция.

На митинге присутствовали и несколько десятков сторонников действий властей Праги 6 со свистками и перечеркнутой советской символикой. Они пытались сорвать выступления, но им помешали полицейские. 

Фоторепортаж 420on.cz с акции у памятника маршалу Коневу можно посмотреть в фотогалерее.

Напомним, свое решение закрыть памятник чиновники Праги 6 объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую. В последний раз памятник был осквернен в ночь на 22 августа. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента, однако на монументе остались следы красной краски. 
 
Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, но заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России. Дипмиссия в свою очередь назвала решение районных чиновников закрыть статую брезентом повторным осквернением памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии. 

Рассказать всем:
Темы
Россия памятник митинг 1968 год история Вторая мировая война
Читайте
по теме 
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
30.08.2019 11:23 Общество
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
1313 0
Чешский физик заявил о взрыве ядерного реактора под Северодвинском
29.08.2019 11:22 Общество
Чешский физик заявил о взрыве ядерного реактора под Северодвинском
3663 0
Посольство РФ в Чехии осудило акт вандализма в отношении памятника маршалу Коневу
23.08.2019 08:30 Общество
Посольство РФ в Чехии осудило акт вандализма в отношении памятника маршалу Коневу
1276 0
В Праге хотят провести фестиваль России
19.08.2019 13:35 Культура
В Праге хотят провести фестиваль России
1809 0
Последние новости:
02
сентября
В Праге открыли уникальную школьную лабораторию
02.09.2019 18:22 Общество
В Праге открыли уникальную школьную лабораторию
274 0
В Праге вновь пройдет Фестиваль науки
02.09.2019 14:17 Общество
В Праге вновь пройдет Фестиваль науки
393 0
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
02.09.2019 13:02 Политика
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
843 0
Более 56 тысяч чехов ездят на работу за границу
02.09.2019 11:20 Экономика
Более 56 тысяч чехов ездят на работу за границу
1200 0
30
августа
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев
30.08.2019 17:01 Политика
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев
1192 0
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
30.08.2019 13:58 Экономика
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
1486 0
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
30.08.2019 11:53 Спорт
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
857 0
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
30.08.2019 11:23 Общество
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
1313 0
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
30.08.2019 10:27 Общество
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
996 0
Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов
30.08.2019 09:50 Экономика
Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов
2487 0


Мобильная версия