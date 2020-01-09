Чехи доверяют Путину больше, чем Трампу

Из зарубежных лидеров жители Чехии больше всего доверяют российскому президенту Владимиру Путину, а меньше всего – китайскому главе Си Цзиньпину. Это следует из глобального опроса, проведенного Pew Research Center в 33 странах мира.

Фото: Kremlin.ru

Pew Research Center провел свой опрос совместно с институтом Gallup в мае-октябре 2019 года, и в нем участвовали почти 37 тысяч человек. В глобальном масштабе доверие Си Цзиньпину выразили 28%, президенту США Дональду Трампу 29%, российскому лидеру Владимиру Путину 33%, президенту Франции Эмманюэлю Макрону 41%, канцлеру Германии Ангеле Меркель – 46%.

При этом результаты сильно различаются в разных странах и регионах. В Чехии Си Цзиньпину доверяют 17% респондентов, Меркель – 25%, Трампу – 28%, Maкрону – 30%, Путину – 33%. Похожие результаты и показали другие страны Вышеградской четверки, хотя в Польше Владимиру Путину доверяют лишь 15%, а в Словакии – 49%. Выше всего уровень доверия Путину в России (73%), ниже – в Украине (11%).

Между тем опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения в Чехии в прошлом году, напротив, показал, что российскому лидеру не доверяют 69%. Лидером рейтинга доверия оказалась президент Словакии Зузана Чапутова, которую поддержали 54%. Далее следуют Милош Земан (46%) и Эмманюэль Макрон (34%).

Источники: Hospodářské noviny и Český rozhlas