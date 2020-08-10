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Лукашенко обвинил чешских «кукловодов» в организации беспорядков

Лукашенко обвинил чешских «кукловодов» в организации беспорядков

Александра Кириченко 458 0
Беспорядки в Беларуси организованы извне, «одна из линий кукловодов — Чехия», заявил действующий президент республики Александр Лукашенко. Параллельно Чехию пытались обвинить в поставке светошумовых гранат белорусской милиции.
Фото: kremlin.ru
Лукашенко обвинил чешских «кукловодов» в организации беспорядков

«По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

«То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа) идут команды. Надо отдать должное местным нашим — они возмущены до предела и говорят: да это невозможно», — заявил белорусский лидер.

Параллельно возникли спекуляции о том, что Чехия поддерживает правящий режим в Беларуси, после того как были опубликованы фото используемых милицией для разгона протестующих светошумовых гранат. Это светошумовые гранаты P1 чешского производства.

«Чехия поставляет диктаторскому режиму светошумовые гранаты, ранящие мирных протестующих? Интересно, какова будет реакция Евросоюза», — прокомментировал фото белорусский Telegram-канал Nexta. В то же время Life.ru написал, что такие гранаты несложно купить онлайн за 2 тысячи российских рублей.

Премьер Чехии Андрей Бабиш в свою очередь осудил действия белорусской милиции в адрес протестующих в Минске. Он написал в Twitter, что белорусы имеют право на свободу слова и демократии.

Выборы президента Беларуси прошли в воскресенье, 8 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Беларуси начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.

На вечер 10 августа в Праге запланирована акция протеста «STOP Lukašenko 2020». Она начнется в 18:00 на площади Палацкого.

Источники: РИА Новостиnovinky.czceskenoviny.cz

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выборы Беларусь протест
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