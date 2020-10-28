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Новым министром здравоохранения Чехии будет Ян Блатны

Новым министром здравоохранения Чехии будет Ян Блатны

Марина Коханкова 2401 0
Президент Чехии Милош Земан принял в замке Ланы кандидата на пост министра здравоохранения, заместителя руководителя университетской больницы Брно Яна Блатны. По словам пресс-секретаря президента, официально новый министр вступит в должность в четверг, 29 октября.
Новым министром здравоохранения Чехии будет Ян Блатны

23 октября премьер-министр Андрей Бабиш предложил уволить нынешнего министра здравоохранения Романа Примулу из-за фотографий, на которых министр выходит поздно вечером из ресторана и находится на улице рядом со своим водителем без медицинской маски.

В интервью Чешскому телевидению премьер-министр заявил, что выбрал нового министра на основе консультаций. «На основании нескольких телефонных звонков я получил различные рекомендации. У меня было два или три кандидата, и я решил выдвинуть его, потому что мы не можем тратить время зря и должна быть преемственность», — сказал Бабиш.

Роман Примула был назначен министром 21 сентября. Он сменил на этом посту Адама Войтеха, который в этот же день объявил о своей отставке. В должности министра здравоохранения Примула продержался 39 дней. Вечером 28 октября президент должен вручить ему государственную награду за то, что он справился с весенней волной коронавируса.

Кандидат в министры здравоохранения Ян Блатны известен как детский гематолог и переходит в правительство с должности заместителя директора Университетской больницы Брно. Он родился в 1970 году в Простеёве, в 1990-х изучал медицину в Масариковом университете, а затем получил докторскую степень по педиатрии. Работал в больницах Бристоля и Дублина, затем вернулся в Брно. Блатны также возглавляет отделение детской гематологии и биохимии Университетской больницы в Брно.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Брно Прага Чехия коронавирус правительство президент
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