Чрезвычайное положение продлено до 23 декабря

После продолжительных дебатов нижняя палата чешского парламента в среду, 9 декабря, проголосовала за продление режима чрезвычайного положения до 23 декабря. Правительство просило продлить его до 11 января.

За проголосовали представители партий ANO, ČSSD и KSČM.

Чрезвычайное положение в Чехии было введено 5 октября, и нижняя палата рассмотрела уже третий запрос о продлении. В конце октября депутаты согласились продлить его на 17 дней, во второй половине ноября – на 22 дня. Правительство во всех случаях просило месячного продления.

Кабинет министров Чехии имеет право самостоятельно ввести чрезвычайное положение сроком до 30 дней, далее требуется согласие нижней палаты парламента.

Источник: novinky.cz