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Выборы в нижнюю палату парламента пройдут 8-9 октября 2021 года

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут 8-9 октября 2021 года

Александра Кириченко 236 0
Президент Чехии Милош Земан назначил дату выборов, итоги которых определят политический курс страны на следующие четыре года. Предыдущие выборы нижней палаты проходили 20-21 октября 2017 года.
Выборы в нижнюю палату парламента пройдут 8-9 октября 2021 года

Партии и движения должны предоставить предвыборные списки кандидатов до 3 августа 2021 года.

«Это, конечно, будет немного другая кампания с меньшим количеством контактов», — отметил Земан во время своего рождественского телеобращения.

Согласно данным агентства Kantar CZ, опубликованным Чешским телевидением в середине декабря, если бы выборы состоялись сейчас, движение ANO набрало бы 25% голосов. По сравнению с октябрем оно потеряло 2,5%. На втором месте Пиратская партия – 11,5%. На третье место может претендовать партия ODS c 11,5%.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
выборы Парламент ЧР
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