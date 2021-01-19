Министр иностранных дел Чехии прокомментировал ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек осудил воскресный арест российского политика Алексея Навального. Петржичек считает этот шаг российских властей политически мотивированным.

Фото: © MFA

Представители ЕС планируют ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным. В воскресенье, после ареста Навального, Томаш Петржичек заявил, что хотел бы обсудить этот вопрос на следующем заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

"Он был арестован за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли. Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека», — подчеркнул Петржичек.

Эстония, Литва и Латвия также призывают российские власти к ответу. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис написал в своём Twitter:«Европейский Союз должен действовать гибко, и, если (Навальный) не будет освобожден, мы должны рассмотреть ограничительные меры в ответ на этот возмутительный акт».

К призыву также присоединился глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала политикам других стран заняться проблемами на своей территории.

Напоминаем, что в воскресенье Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. Сотрудники ФСИН задержали его в аэропорту.