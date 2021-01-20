Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.16
USD
21.54
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 4 °C
Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса

Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса

420on 296 0
Президент Милош Земан получит вакцину от коронавируса в среду, 20 января, в Центральном военном госпитале в Праге. Он останется в больнице как минимум до четверга, а также будет проходить общий профилактический осмотр. Земан назвал сопротивление вакцинации «отсталым».
Фото: Фото: Milan Kammermayer / EPA / ТАСС
Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса

На вопрос министерства здравоохранения, когда ему будут сделаны прививки, Милош Земан ответил без подробностей — в среду. Земан ранее заявлял, что он будет вакцинирован в частном порядке, потому что не хочет делать из этого шоу для телекамер. Его официальный представитель Иржи Овчачек заявил во вторник, что Пражский Град проинформирует общественность о том, что вакцинация состоялась. Земан также хочет пройти профилактический осмотр после прививки. Ожидается, что это займет один-два дня.

«Мне 76 лет. От чего-нибудь я умру. Было бы немного иронично, если бы я умер от вакцины будучи сторонником вакцинации. Но мне нравится ирония и ирония истории. Тем не менее, я надеюсь, что этого не произойдет», — прокомментировал президент.

Земан неоднократно призывал людей делать прививки. Он не согласен со своим предшественником Вацлавом Клаусом, который отказывается от вакцинации.

«Я не хочу подозревать Вацлава Клауса в том, что он хочет быть привлечь к себе внимание. Скорее, я считаю, что, как это часто бывает в других случаях, он придерживается мнения, отличного от общепринятого», — сказал Земан.

Он отметил, что вакцинация в прошлом «искоренила такие болезни, как туберкулез, оспа, полиомиелит и другие».

«Другими словами, я полностью уверен в вакцинации и считаю сопротивление вакцинации несколько отсталым», —добавил он.

 

 

 

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
вакцинация коронавирус Чехия Милош Земан Министерство здравоохранения Пражский град
Читайте
по теме 
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
18.01.2021 16:54 Общество
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
1091 0
Минздрав Чехии обсуждает возможные изменения плана вакцинации против COVID-19
17.01.2021 09:44 Общество
Минздрав Чехии обсуждает возможные изменения плана вакцинации против COVID-19
2481 0
В Чехии число заразившихся коронавирусом за сутки продолжает снижаться
17.01.2021 09:18 Общество
В Чехии число заразившихся коронавирусом за сутки продолжает снижаться
1647 0
Хакеры обнародовали украденные документы о вакцине против COVID-19
16.01.2021 09:23 Общество
Хакеры обнародовали украденные документы о вакцине против COVID-19
8625 0
Последние новости:
20
января
Индекс PES в Чехии снова растет
20.01.2021 09:31 Общество
Индекс PES в Чехии снова растет
322 0
В 2020 году в Чехии установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки
20.01.2021 08:50 Экономика
В 2020 году в Чехии установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки
212 0
Правительство Чехии готовит новую программу поддержки бизнеса
20.01.2021 07:59 Экономика
Правительство Чехии готовит новую программу поддержки бизнеса
302 0
19
января
Автор системы PES в Чехии предложил подготовить план для шестой ступени
19.01.2021 22:23 Общество
Автор системы PES в Чехии предложил подготовить план для шестой ступени
2725 1
Два грузовика столкнулись в Чехии из-за непогоды
19.01.2021 20:56 Общество
Два грузовика столкнулись в Чехии из-за непогоды
589 1
Жительнице Опавы грозит три года тюрьмы за нарушение карантина
19.01.2021 20:23 Общество
Жительнице Опавы грозит три года тюрьмы за нарушение карантина
1447 1
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике
19.01.2021 19:28 Общество
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике
905 1
Министр иностранных дел Чехии прокомментировал ситуацию с Навальным
19.01.2021 14:02 Политика
Министр иностранных дел Чехии прокомментировал ситуацию с Навальным
2283 1
Умер чешский гроссмейстер Любомир Кавалек
19.01.2021 13:32 Спорт
Умер чешский гроссмейстер Любомир Кавалек
719 1
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
19.01.2021 09:09 Общество
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
2153 1


Мобильная версия