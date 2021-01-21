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Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии

Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии

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Палата депутатов обсудит продление чрезвычайного положения, которое позволяет правительству оставить в силе текущие меры по борьбе с коронавирусом.
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии

Кабинет министров требует продления на 30 дней, то есть до 21 февраля. Заседание началось 21 января в 9:00.

«Мы должны принять комплексные меры, мы не можем их обойтись без чрезвычайного положения», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

По словам министра здравоохранения Яна Блатны, коронавирус по-прежнему не ушел из Чешской Республики, но эпидемия замедляется.

В Чешской Республике в рамках осенней волны с 5 октября прошлого года действет чрзвычайное положение. С тех пор он продлевалось четыре раза, в основном голосами правящих партий и KSČM. Нынешнее ЧП должно закончиться 22 января.

Коммунисты заявили, что они поддержат правительство в голосовании о продлении чрезвычайного положения при условии, что все ученики первых классов начальных школ, выпускники и "матуранты" смогут вернуться в школу 1 февраля.

Ряд текущих мер связан с чрезвычайным положением. Без официального ЧП, например, правительство не может ограничить торговлю или передвижение населения. Помощь солдат, пожарных или полицейских в больницах и социальных учреждениях также прекратится.

Министр внутренних дел и начальник Центрального антикризисного штаба Ян Хамачек (ČSSD) также обратился к депутатам в среду в связи с продлением ситуации.

«Голосование против продления чрезвычайного положения, на мой взгляд, является ударом ниже пояса для чешских медиков и ударом по системе, потому что это влечет за собой полную отмену всех антикризисных мер», — сказал Хамачек.

Текущие меры действуют с 27 декабря. Распространение эпидемии замедляется, число заболевших падает, но количество госпитализированных по-прежнему велико, а больницы испытывают большую нагрузку.

Индекс противоэпидемического риска (PES) в четверг остался на уровне 73 пунктов, это четвертая степень.Число R снова немного увеличилось, остальные три показателя снизились. В среду в Чешской Республике было зарегистрировано 8162 новых случаев заражения коронавирусом.

 

Источник: novinky.cz

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