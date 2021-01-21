"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР

Любомир Вольны, избранный в нижнюю палату от SPD, прибыл в Палату депутатов Чешской Республики в футболке и без маски. Депутат TOP 09 Доминик Фери из-за этого назвал его «эгоистичным идиотом».

Фото: Česká televize ČT24

Фери отреагировала после того, как Вольны без маски в течение получаса выступал на кафедре в Палате депутатов, где в четверг обсуждается продление чрезвычайного положения.

«То, что здесь произошло, это абсолютно невероятно. Уважаемый пан Вольны, вы — эгоистичный идиот, потому что говорите здесь без маски, без маски прямо в микрофон. У вас нет элементарного вкуса и вы не можете надеть маску во время вашего выступления. Это что-то абсолютно невероятное», — сказал Фери, известный в Instagram, как @choco_afro.

В начале недели Вольны объявил в видео, опубликованном в социальных сетях, что он и его коллега Мариан Бойек не будут носить маску в здании парламента.

«Это наше свободное политическое и социальное решение», — заявили они.

Фото: Česká televize ČT24

В четверг Бойко выступил на пленарном заседании с речью через три часа после Вольны, также в футболке и без маски, на что отреагировал заместитель спикера Палаты депутатов Войтех Пикал, который председательствовал на заседании.

«Я хотел бы отметить, что действует приказ — мы должны носить маски. Я уважаю ваше право нарушать все, что только можно, но считаю своим долгом обратить на это внимание », — ответил он.

Согласно веб-сайту парламента, внутри здания действует обязанность ношения маски или другой респираторной защиты.



«Если мы будем с этим разбираться, то только порадуем господина Вольны, который сделал это с намерением привлечь к себе внимание. Я думаю, что человеку, который председательствовал на встрече, следовало забрать у него слово, когда он начал делать там запись», — сказал председатель палаты депутатов Радек Вондрачек, добавив, что он согласен с мнением г-на Фери.

Источник: novinky.cz