Еще один чешский политик подал в отставку из-за вечеринки в Теплице

Михал Касал, один из участников мероприятия в отеле Prince de Ligne в честь дня рождения Петра Бенды, подал в отставку с поста члена городского совета Теплице.

В субботу, в Теплице, свой день рождения отмечал бизнесмен Петр Бенда. На торжество он позвал чешских политиков и представителей власти. Среди них был и член городского совета Теплице Михал Касал.

«Я понимаю и уважаю, что на государственных служащих смотрят иначе, поэтому сегодня я ушёл в отставку с поста члена городского совета Теплице. Также заканчивается мое членство в Финансовом комитете. Никакой другой государственной должности я не занимаю», — сказал Касал.

Председатель финансового комитета также сообщил, что знает Петра Бенду уже 40 лет: «Мы дружим с пятого класса начальной школы. Я действительно поздравлял его с 50-летием на прошлой неделе».

На субботнем празднике присутствовал начальник полиции Либерецкого края Владислав Гусак, которого также сняли с должности после того, как вскрылась информация о вечеринке. Глава Национального спортивного агентства Милан Гниличка подал в отставку во вторник, но он все ещё остаётся главой ведомства, распределяющего деньги на спорт. В праздновании участвовал и бывший премьер-министр Иржи Пароубек. Полиция расследует дело на предмет нарушений постановлений правительства.

Напоминаем, что в Чехии все внутренние помещения ресторанов должны быть закрыты из-за распространения коронавируса. Отели и гостиницы также не могут принимать посетителей. Тем не менее некоторые гости Бенды остались на ночь в отеле.

Источник: novinky.cz