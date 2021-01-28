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Правительство Чехии обсудит, как ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Чехии обсудит, как ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

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В четверг, 28 января, правительство Чешской Республики обсудит предложения министерств здравоохранения, внутренних дел и промышленности по усилению существующих мер против распространения эпидемии COVID-19.
Правительство Чехии обсудит, как ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

После заседания кабинета министров в среду, 27 января, премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что в любом случае нет возможностей для ослабления мер. Бабиш объяснил, что ужесточить меры необходимо мер из-за загруженности больниц и количества новых случаев заболевания COVID-19 в Чехии. По его мнению, граждане, признающие ограничения, считают, что они соблюдаются недостаточно строго, а противники меры отвергают их полностью. Бабиш хочет обсудить с министрами, как ужесточить правила или лучше обеспечить их соблюдение.

На этой неделе Кабинет министров соберется в третий раз. Действующие ограничительные меры вступили в силу 27 декабря, но, по словам Бабиша, они работают недостаточно хорошо, поэтому правительство должно отреагировать. Сейчас эти правила соответствуют соответствуют пятому уровню противоэпидемической системы PES, хотя индекс PES остается на четвертом из пяти уровней риска в течение двух недель.

 

Источник: ceskenoviny

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Темы
ограничение коронавирус Чехия Министерство здравоохранения Министерство промышленности и торговли Министерство внутренних дел премьер министр пандемия
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