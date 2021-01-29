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В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики

В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики

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Правительство Чешской Республики планирует опубликовать серию видеороликов в социальных сетях, чтобы опровергнуть дезинформацию о вакцинации против COVID-19. В четверг ведомство объявило о создании аккаунта в социальной сети TikTok. Оппозиционные политики критикуют правительство за полумиллионный рекламный контракт.
Фото: mediar.cz
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики

Серию из семи видеороликов создали Анна Шулцова (Anna Šulcová) и Якуб Гулаб (Jakub Gulab). В течение первой половины февраля ролики будут опубликованы в Instagram, Twitter, Facebook, Youtube и TikTok.

В видео снялись главный эпидемиолог IKEM Петр Смейкал (Petr Smejkal), вирусолог Рут Ташези (Ruth Tachezy), иммунолог Зденек Хель(Zdeněk Hel), бывший министр здравоохранения Роман Примула (Roman Prymula), главврач отделения инфекционных, паразитарных и тропических болезней Хана Рогачова (Hana Roháčová) и министр здравоохранения Ян Блатны (Jan Blatný).

Бабиш заявил, что Шулцова и Гулаб давно рассказывают о пандемии в социальных сетях, теперь они согласились бесплатно поучаствовать в создании видео для правительства Чешской Республики.

В конце 2020 года правительство опубликовало ролик о начале вакцинации, после этого Бабиш заявил, что просветительская кампания по популяризации прививок будет готова к концу января. Контракт на покупку рекламного места в социальных сетях критикуется некоторыми оппозиционными политиками.

«Мне бы очень хотелось жить в такое время, когда у нас есть полмиллиона, чтобы выбросить их на продвижение правительства в китайской социальной сети для подростков. Но этого время еще не наступило », — высказался Вит Ракушан (Vít Rakušan), глава партии Старосты и независимые.

Правительство выделило 500 000 крон на пропагацию в Instagram, YouTube и TikTok. За рекламу отвечает агентство Medailer. Оно принадлежит уже упомянутому Гулабу. 

«В отдельных роликах, которые вы, вероятно, сейчас часто будете видеть в социальных сетях, мы развенчиваем множество мифов и распространяем подтвержденную информацию, потому что у нас была возможность поработать с теми, кто разбирается в этом лучше всего. В каждом ролике мы отправляем вас на сайт covid.gov.cz, где эксперты более подробно разбирают мифы о вакцинации. Я очень довольна этим проектом, я верю в него и верю в нас», — говорит Шулцова. У нее 587 000 подписчиков в TikTok и 825 000 в Instagram, у Гулаба — 187 000 и 80 000 соответственно.

Вчера правительство объявилo в Твиттере о создании аккаунта в TikTok. Первое из анонсированных видео вышло сегодня в девять часов утра. В нем Шулцова и Гулаб рассказывают о резиденции правительства — описывают Стракову Академию. На видео Шулцова хвалит вид из резиденции, а Гулаб показывает окна премьер-министра.

Премьер-министр Андрей Бабиш тоже рассказал об аккаунте Strakovka в своем Twitter.

«Говорят, что Страковка с сегодняшнего дня тоже в TikTok, я не знаю, что это, но иногда дети показывают мне ее дома. Смотрите», — написал Бабиш об упомянутом видео.

Председатель TOP 09 Маркета Пекарова Адамова (Markéta Pekarová Adamová) заявила в Твиттере, что еще весной оппозиция призывала правительство сделать упор на коммуникационную стратегию.

«TikTok не сделает ее лучше», —  сказала Пекарова Адамова.

Лидер Чехословацкой народной партии Мариан Юречка (Marian Jurečka) вспомнил дебаты по поводу закупки государством шприцев. «Для начала лучше купить подходящие шприцы», — прокомментировал Юречка. 

Минздрав сообщил, что 1,8 миллиона шприцев из Китая, которые Чехия получит в начале февраля, не подходят для вакцинации. 

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
социальные сети правительство Чехия премьер министр оппозиция коронавирус вакцинация
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