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В понедельник в Чехии начнет действовать новое чрезвычайное положение

В понедельник в Чехии начнет действовать новое чрезвычайное положение

420on 2733 0
В воскресенье, 14 февраля, правительство одобрило объявление нового чрезвычайного положения по требованию губернаторов.
В понедельник в Чехии начнет действовать новое чрезвычайное положение

Палата депутатов не одобрила продление действующего чрезвычайного положения в четверг. Тем не менее сегодня, согласно информации Чешского информационного агентства, правительство объявило чрезвычайное положение на 14 дней на всей территории Чешской Республики по требованию губернаторов. Новое ЧП начнет действовать в ту же минуту, когда закончится старое.

Губернатор Южно-Чешского края и председатель Ассоциации регионов Мартин Куба заявил, что губернаторы настаивают на возвращении детей в школу с 1 марта, а также на начале обязательного тестирования в компаниях. 

Губернатор Пардубицкого региона Мартин Нетолицки отметил, что регионы ждут от правительства подробного отчета о дальнейших планах, связанных с ограничениями. 

Без чрезвычайного положения меры, объявленные в соответствии с кризисным законом, были бы отменены. Ожидалось, что в понедельник откроются магазины, музеи и горнолыжные курорты. 

Некоторые эксперты считают, что объявление нового чрезвычайного положения является неконституционным шагом, независимо от того, что его потребовали губернаторы. Такого же мнения придерживается председатель Сената Милош Выстрчил.

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Источник: novinky.cz
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коронавирус Чехия ограничение пандемия
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