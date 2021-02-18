Палата депутатов Чешской Республики одобрила закон о пандемии

В четверг, 18 февраля, Палата депутатов Чешской Республики приняла новый закон о пандемии. Он позволит Министерству здравоохранения закрыть магазины или запретить работу сферы услуг без объявления чрезвычайного положения. Правительство согласовало формулировку закона с оппозицией в четверг утром.

Премьер-министр Андрей Бабиш и правительство, вместе с большинством оппозиционных партий, согласовали конкретную формулировку предложенного закона, который заменит чрезвычайное положение, которое должно закончиться в следующую пятницу.

За него проголосовали 132 депутата от всех партий, кроме SPD. Не поддержали закон независимые депутаты и коммунисты, некоторые члены KSČM воздержались.

«Когда я смотрю на закон, мне интересно, не лучше ли чрезвычайное положение», — сказал Лео Лузар, депутат от KSČM, на пленарном заседании.

С другой стороны, представители оппозиционного блока (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) и коалиция Пиратов и STAN высоко оценили соглашение и подход членов кабинета министров, особенно министра здравоохранения Яна Блатны. Норма, которая может вступить в силу в конце февраля, теперь будет обсуждаться в Сенате.

Закон разрешит гигиеническим станциям закрывать магазины, а также отменять развлекательные, общественные и частные мероприятия как во всей Чешской Республике, так и на региональном уровне.

Согласно принятому закону, государство будет обязано компенсировать компаниям и физическим лицам реальный ущерб, причиненный принятыми мерами. Это не касается затрат на приобретение средств защиты.

Пострадавшие смогут подать заявление в Минфин и должны будут доказать, что они пострадали от ограничений. Государственная помощь для смягчения последствий эпидемии будет вычтена из компенсации, споры будут решаться судом.

Чрезвычайные меры потребуют согласия правительства, они должны быть обоснованы с точки зрения эпидемической ситуации и рисков. Необходимость введения ограничений будет пересматриваться каждые две недели, правительство должно информировать о них Палату депутатов с таким же интервалом.

Источник: novinky.cz