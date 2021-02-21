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Конституционный суд Чехии объявит решение по поводу ограничений на розничную торговлю

Конституционный суд Чехии объявит решение по поводу ограничений на розничную торговлю

420on 2065 0
В понедельник Конституционный суд (ÚS) объявит свое решение в отношении ограничений на розничную торговлю, которые правительство ввело в связи с распространением коронавируса.
Конституционный суд Чехии объявит решение по поводу ограничений на розничную торговлю

В ноябре прошлого года в суд поступило предложение от сенаторов об их отмене. Речь идет о конкретных постановлениях, которые, хотя и утратили силу, но были заменены новыми с аналогичным содержанием. Решение Конституционного суда будет играть роль в дальнейшем утверждении подобных мер. Суд не комментирует ситуацию до официального объявления, которое появится на сайте ÚS в понедельник.

Сенаторы потребовали приоритетного обсуждения этого вопроса, поскольку он играет важную роль в судьбе предпринимателей. Когда депутаты верхней палаты парламента хотят обжаловать закон в суде, достаточно десяти подписей. На этот раз они собрали 63. 

Члены верхней палаты призвали отменить часть постановления правительства от ноября 2020 года, которые ограничивают розничные продажи, а также часть других постановлений, которые постепенно продлевали действие определенных мер.

По мнению сенаторов, запреты слишком неконкретные,  а подход к предпринимателям с точки зрения продаваемых товаров неравный и дискриминационный. Правительство не объяснило и не задокументировало, почему некоторые помещения представляют собой эпидемическую угрозу, а другие — нет: можно было купить строительные товары или цветы, но на продажу зимней одежды в специализированных магазинах действовал запрет. 

По мнению сенаторов, эти ограничения нарушают фундаментальное право на свободное ведение бизнеса.  Они носят дискриминационный и иррациональный характер.

Меры были связаны с введением чрезвычайного положения, которое действует в Чехии с осени. На прошлой неделе Палата депутатов ЧР отказалась продлить его. Чрезвычайное положение закончилось в полночь с 14 на 15 февраля. Однако сразу же в силу вступило новое чрезвычайное положение, которое правительство объявило по требованию губернаторов. Согласно последнему решению Палаты депутатов, ЧП закончится не позже 27 февраля. Затем начнет действовать новый закон о пандемии.

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Источник: ČTK

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Темы
коронавирус пандемия суды деньги бизнес магазины
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