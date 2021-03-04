Европейское агентство лекарственных средств проводит экспертизу российской вакцины Спутник V

Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал проводить оценку действия российской вакцины против коронавируса Gam-COVID-Vac, известную как Спутник V.

Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Заявку в EMA подал немецкий филиал российской компании «Р-Фарм».

Как сообщает Euroreporter, решение CHMP ускорить процесс оценки эффективности вакцины основано на результатах лабораторных исследований и клинических испытаний на взрослых. Эти исследования показали, что Спутник V заставляет организм вырабатывать антитела против коронавируса и клетки, которые атакуют коронавирус.

Затем CHMP, в состав которого входят независимые эксперты из государств-членов ЕС, сообщит одобрена вакцина или нет. Решение принимается на основе эффективности, оценивается также перевешивают ли преимущества риски. Если EMA одобрит вакцину, это будет означать, что она соответствует стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

EMA работает с вакцинами против covid в ускоренном режиме, обычно аналогичные решения принимаются в течение нескольких недель.

В прошлом году российская компания «Р-Фарм» выразила заинтересованность в производстве российского Спутника V и «оксфордской вакцины» AstraZeneca. Компания принадлежит Алексею Репику и имеет филиал в Германии.

Если EMA одобрит вакцину, Россия сможет поставлять Спутник V в Европу с июня. Речь идет о 50 миллионах доз. Этого хватит на десять процентов населения ЕС.

«Партнерство по вакцинам должно выходить за рамки политики, и работа с EMA — отличный пример, подтверждающий, что победить пандемию можно только совместными усилиями», — сказал ТАСС, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РФПИ также участвует в производстве вакцины.

По предварительным данным, эффективность вакцины российской вакцины составила 91,6% на третьем и заключительном этапе клинических испытаний. Об этом говорится в исследовании, опубликованном медицинским журналом Lancet. Эффективность Спутник V выше, чем у оксфордской вакцины.