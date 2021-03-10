Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.2
USD
22.05
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Оппозиция представила план возвращения к нормальной жизни в Чехии

Оппозиция представила план возвращения к нормальной жизни в Чехии

420on.cz 385 0
После трехнедельного локдауна и окончания чрезвычайного положения 29 марта в Чехии могли бы начать работу отдельные магазины розничной торговли и заведения из сферы услуг. Это следует из плана возвращения к нормальной жизни, который представили председатель ODS Петр Фиала, глава KDU-ČSL Мариан Юречка и председатель TOP 09 Маркета Пекарова Адамова.
Фото: ČTK
Оппозиция представила план возвращения к нормальной жизни в Чехии

«Мы придумали план, чтобы дать людям надежду. Эта страна не заслуживает политиков, которые не знают, что будет через три недели», — сказал Юречка. 

План, составленный коалицией трех партий Spolu, также предусматривает, что при оптимистичном сценарии ученики первого и второго классов начальной школы, а также последних классов начальной и средней школы могут вернуться к очному обучению 29 марта.

«Нужно делать тесты, прививки, люди должны быть уверены, что, если они будут следовать ограничениям, появится надежда», — сказал Фиала. По его мнению, людям нужно рассказывать, как будет выглядеть их возвращение к нормальной жизни.

Глава депутатов ТОП-09 Властимил Валек заявил, что обсуждает представленный план с экспертами — деканом медицинского факультета Остравского университета Растиславом Мадарем и доктором Марианом Гайдухом, который отвечал за массовое тестирования на covid-19 по всей стране.

В интервью CNN Prima News 10 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что действующий локдаун будет действительно последним, а ограничения на передвижение людей будут сняты в конце марта.

«Я твердо надеюсь, что после Пасхи наступит время, когда мы сможем назвать сроки возвращения детей в школу, когда они снова начнут заниматься спортом. А пока надо очень быстро проводить вакцинацию», — сказал Бабиш.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия партии политика
Читайте
по теме 
Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения
10.03.2021 16:03 Экономика
Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения
292 0
Министерство образования Чехии: дети будут записываться в школу дистанционно
10.03.2021 11:09 Общество
Министерство образования Чехии: дети будут записываться в школу дистанционно
430 0
Женщине из Чехии грозит тюремный срок за распространение covid-19
10.03.2021 09:14 Общество
Женщине из Чехии грозит тюремный срок за распространение covid-19
1746 0
Жители Праги теперь могут купить респираторы прямо в метро
09.03.2021 20:16 Общество
Жители Праги теперь могут купить респираторы прямо в метро
1104 0
Последние новости:
10
марта
Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения
10.03.2021 16:03 Экономика
Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения
292 0
Психология изучения языка или почему нам так сложно выучить чешский?
10.03.2021 11:33 Общество
Психология изучения языка или почему нам так сложно выучить чешский?
1667 0
Министерство образования Чехии: дети будут записываться в школу дистанционно
10.03.2021 11:09 Общество
Министерство образования Чехии: дети будут записываться в школу дистанционно
430 0
Жители Праги помогут определить образ будущего Кампуса Дейвице
10.03.2021 09:53 Общество
Жители Праги помогут определить образ будущего Кампуса Дейвице
701 0
Женщине из Чехии грозит тюремный срок за распространение covid-19
10.03.2021 09:14 Общество
Женщине из Чехии грозит тюремный срок за распространение covid-19
1746 0
09
марта
Палата депутатов Чешской Республики одобрила новые правила получения водительских прав
09.03.2021 20:43 Общество
Палата депутатов Чешской Республики одобрила новые правила получения водительских прав
4617 0
Жители Праги теперь могут купить респираторы прямо в метро
09.03.2021 20:16 Общество
Жители Праги теперь могут купить респираторы прямо в метро
1104 0
Малостранское кладбище в Праге: место, где редко бывают туристы
09.03.2021 19:27 Общество
Малостранское кладбище в Праге: место, где редко бывают туристы
1656 0
Полиция задержала мужчину, который угрожал убить членов правительства Чехии
09.03.2021 16:43 Общество
Полиция задержала мужчину, который угрожал убить членов правительства Чехии
1137 0
Covid-паспорта могут появиться в Европе уже в мае
09.03.2021 13:10 Общество
Covid-паспорта могут появиться в Европе уже в мае
3681 0


Мобильная версия