Ян Блатны покинет пост министра здравоохранения Чехии

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны покинет свой пост. Эту должность займет нынешний руководитель пражской больницы Краловске Винограды Петр Аренбергер. Пресс-секретарь администрации президента Иржи Овчачек подтвердил, что глава государства Милош Земан назначит нового министра сегодня после 11:30.

Фото: Jakub Plíhal

«Хочу сообщить, что президент отозвал меня с поста министра здравоохранения по просьбе премьер-министра. Это политическое решение, на которое премьер, безусловно, имеет право», — сказал Блатны, выступая 7 апреля на пресс-конференции.

Премьер-министр Андрей Бабиш уже давно недоволен работой Яна Блатны. В частности, он критиковал его за слишком жесткие условия использования экспериментальных препаратов от covid-19 или за организацию тендера на поставку тестов для школ. Земан потребовал увольнения Блатны две недели назад из-за позиции министра по поводу использования российской вакцины Sputnik V без одобрения EMA. По словам президента, Блатны не эпидемиолог и не имеет управленческого опыта.

«Моя совесть чиста. Я работал исходя из своего опыта и принимал решения на основе профессиональных данных и аналитики. Я полагаю, что смена министра произошла еще и потому, что премьер-министр считает, что самое худшее уже позади, однако вирус по-прежнему опасен и не простит нам ошибок», — сказал Блатны журналистам.

За год эпидемии коронавируса это уже четвертая смена министра здравоохранения в Чехии. Блатны занимал эту должность около пяти месяцев, в течение которых в стране сохранялось чрезвычайное положение.

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Источник: novinky.cz