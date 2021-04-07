Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.96
USD
21.84
RUB
0.28
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 2 °C
Ян Блатны покинет пост министра здравоохранения Чехии

Ян Блатны покинет пост министра здравоохранения Чехии

420on.cz 290
Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны покинет свой пост. Эту должность займет нынешний руководитель пражской больницы Краловске Винограды Петр Аренбергер. Пресс-секретарь администрации президента Иржи Овчачек подтвердил, что глава государства Милош Земан назначит нового министра сегодня после 11:30.
Фото: Jakub Plíhal
Ян Блатны покинет пост министра здравоохранения Чехии

«Хочу сообщить, что президент отозвал меня с поста министра здравоохранения по просьбе премьер-министра. Это политическое решение, на которое премьер, безусловно, имеет право», — сказал Блатны, выступая 7 апреля на пресс-конференции.

Премьер-министр Андрей Бабиш уже давно недоволен работой Яна Блатны. В частности, он критиковал его за слишком жесткие условия использования экспериментальных препаратов от covid-19 или за организацию тендера на поставку тестов для школ. Земан потребовал увольнения Блатны две недели назад из-за позиции министра по поводу использования российской вакцины Sputnik V без одобрения EMA. По словам президента, Блатны не эпидемиолог и не имеет управленческого опыта. 

«Моя совесть чиста. Я работал исходя из своего опыта и принимал решения на основе профессиональных данных и аналитики. Я полагаю, что смена министра произошла еще и потому, что премьер-министр считает, что самое худшее уже позади, однако вирус по-прежнему опасен и не простит нам ошибок», — сказал Блатны журналистам.

За год эпидемии коронавируса это уже четвертая смена министра здравоохранения в Чехии. Блатны занимал эту должность около пяти месяцев, в течение которых в стране сохранялось чрезвычайное положение.

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram



Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения Андрей Бабиш президент Милош Земан правительство
Читайте
по теме 
Новое исследование выявило психические расстройства у трети переболевших covid-19
07.04.2021 09:45 Общество
Новое исследование выявило психические расстройства у трети переболевших covid-19
756
Коронавирус в Чехии: как работают антигенные самотесты и кому они нужны
07.04.2021 09:42 Коронавирус
Коронавирус в Чехии: как работают антигенные самотесты и кому они нужны
145
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 7.04.21
07.04.2021 08:44 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 7.04.21
45820
Правительство Чехии утвердило правила возвращения детей в школы
06.04.2021 18:56 Общество
Правительство Чехии утвердило правила возвращения детей в школы
2244
Последние новости:
07
апреля
Новое исследование выявило психические расстройства у трети переболевших covid-19
07.04.2021 09:45 Общество
Новое исследование выявило психические расстройства у трети переболевших covid-19
756
06
апреля
Правительство Чехии утвердило правила возвращения детей в школы
06.04.2021 18:56 Общество
Правительство Чехии утвердило правила возвращения детей в школы
2244
Эксперты из EMA нашли связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом
06.04.2021 18:22 Общество
Эксперты из EMA нашли связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом
1991
12 апреля в Чехии откроются магазины с детскими товарами и канцелярскими принадлежностями
06.04.2021 15:23 Общество
12 апреля в Чехии откроются магазины с детскими товарами и канцелярскими принадлежностями
4107
«Не люблю богатых людей». Вандал испортил 20 автомобилей в Праге
06.04.2021 13:13 Общество
«Не люблю богатых людей». Вандал испортил 20 автомобилей в Праге
3079
Ян Гамачек: в конце апреля в Чехии откроются террасы ресторанов и сфера услуг
06.04.2021 09:51 Общество
Ян Гамачек: в конце апреля в Чехии откроются террасы ресторанов и сфера услуг
4239
В онлайн-переписи населения Чехии поучаствовали уже два миллиона человек
06.04.2021 08:48 Общество
В онлайн-переписи населения Чехии поучаствовали уже два миллиона человек
1734
05
апреля
Полицейские разогнали вечеринку в центре Праги с участием 56 человек
05.04.2021 17:11 Общество
Полицейские разогнали вечеринку в центре Праги с участием 56 человек
1829
Жителю Чехии грозит 8 лет тюрьмы за выращивание марихуаны
05.04.2021 15:24 Общество
Жителю Чехии грозит 8 лет тюрьмы за выращивание марихуаны
3441
Андрей Бабиш: с 12 апреля люди смогут свободно передвигаться по Чехии
05.04.2021 09:54 Общество
Андрей Бабиш: с 12 апреля люди смогут свободно передвигаться по Чехии
5084


Мобильная версия