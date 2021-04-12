Чехия хочет заранее договориться с Россией о поставках вакцины Спутник V

​Заместитель премьер-министра Чехии Ян Гамачек хочет, чтобы Чехия была готова к немедленной закупке российской вакцины Sputnik V, как только препарат будет одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Фото: Reuters

По его словам, Чехия не должна и не будет делать прививки вакциной, которую не согласовало EMA, но Гамачек хочет сделать предварительные шаги, чтобы не упустить возможность купить препарат в случае его одобрения EMA.

Гамачек пояснил, что наблюдает за усилиями со стороны Германии, которая хочет заранее согласовать поставки российской вакцины. В случае необходимости вице-премьер готов поехать в Москву в качестве министра, отвечающего за политику в области иностранных дел, чтобы лично договориться о поставках. Сегодня стало известно, что президент Чехии снял с должности главы МИД Томаша Петржичека, его функции будет выполнять Гамачек.

Необходимо «положить конец идеологическим спорам» по поводу вакцины Sputnik и дождаться решения EMA, заявил Гамачек. «Было бы ошибкой остаться в стороне в то время, когда многие страны уже включают этот препарат в число применяемых вакцин. Особенно в тот момент, когда заказанных вакцин западного производства будет недостаточно», — напомнил министр.

По словам Гамачека, на момент одобрения препарата регулятором ЕС у Чешской Республики уже должно быть соглашение с производителем российской вакцины, чтобы справиться с нехваткой других препаратов.

Президент Чехии Милош Земан является сторонником вакцинирования препаратом Sputnik V. 10 марта он потребовал отставки министра здравоохранения Яна Блатны именно из-за его отношения к российской вакцине. Блатны был отстранен от должности на прошлой неделе, хотя он также настаивал на том, чтобы российская вакцина была одобрена EMA перед использованием в Чешской Республике.

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Источник: ceskenoviny.cz