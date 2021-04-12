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Глава МИД Чехии Томаш Петржичек отправлен в отставку

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек отправлен в отставку

420on.cz 273
Президент Чехии Милош Земан в понедельник,12 апреля, отстранил Томаша Петржичека (ČSSD) от должности министра иностранных дел по просьбе председателя правительства Андрей Бабиша. Временно выполнять функции главы МИД будет министр внутренних дел Ян Гамачек (ČSSD). Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента Иржи Овчачек.
Фото: Kateřina Sulová
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек отправлен в отставку

Предложение возглавить МИД получил действующий министр культуры Любомир Заоралек (ČSSD), однако он пока не принял окончательного решения. До этого времени руководить министерством будет Гамачек. Если же Заоралек примет это предложение, вместо него главой Министерства культуры будет назначен депутат от партии ČSSD и мэр города Наход Ян Бирке.

Томаш Петржичек занимал пост министра иностранных дел с октября 2018 года. До этого времени главой МИД был Ян Гамачек.

Милош Земан давно критиковал работу Петржичека в министерстве. По его словам, министр занимал прозападную позицию и во многих сферах упустил из виду интересы республики. В последнее время политические споры были связаны, в основном, с использованием китайских и российских вакцин против covid-19, не одобренных в ЕС, и возможным участием российской стороны в достройке нового блока АЭС Дукованы.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство внутренних дел Министерство иностранных дел Чехия Министерство культуры Милош Земан президент
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