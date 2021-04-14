Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.95
USD
21.65
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 3 °C
Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V

Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V

420on.cz 718
Министр внутренних дел Ян Гамачек, который сейчас временно возглавляет чешский МИД, объявил о своем намерении вылететь в Москву в понедельник, 19 апреля. Гамачек хочет провести с российской стороной переговоры о возможных поставках вакцины Sputnik V.
Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V

После отставки министра иностранных дел Томаша Петршичека глава МВД выразил желание, чтобы Чехия подготовилась к быстрой закупке российской вакцины. Однако он предупредил, что без одобрения EMA Чехия не будет делать прививки российской вакциной. 

Гамачек также заявил, что готов купить вакцину AstraZeneca у властей Дании, которая не планирует использовать препарат этой компании для вакцинации.

«Я лечу в Москву в понедельник, где хочу организовать возможные поставки Sputnik V после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам, — сказал Гамачек. — Мы ищем вакцины по всему миру и готовы покупать AstraZeneca в Дании». 

Послу Чешской Республики в Копенгагене поручено немедленно связаться с датскими властями и объявить о заинтересованности Чешской Республики в закупке всех вакцин AstraZeneca.

Датские органы здравоохранения окончательно отказались от AstraZeneca в середине марта, потому что у нескольких человек после вакцинации образовались опасные тромбы. Дания — первая страна, официально отказавшаяся от вакцины AstraZeneca.

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Смотрите «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Министерство внутренних дел Россия Чехия вакцинация коронавирус прививки
Читайте
по теме 
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек отправлен в отставку
12.04.2021 16:18 Политика
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек отправлен в отставку
1828
Чехия хочет заранее договориться с Россией о поставках вакцины Спутник V
12.04.2021 16:16 Политика
Чехия хочет заранее договориться с Россией о поставках вакцины Спутник V
2151
Ян Гамачек: в конце апреля в Чехии откроются террасы ресторанов и сфера услуг
06.04.2021 09:51 Общество
Ян Гамачек: в конце апреля в Чехии откроются террасы ресторанов и сфера услуг
5368
Ян Гамачек: снятие ограничений в Чехии начнётся после 12 апреля
03.04.2021 16:31 Экономика
Ян Гамачек: снятие ограничений в Чехии начнётся после 12 апреля
6272
Последние новости:
14
апреля
Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге
14.04.2021 20:02 Экономика
Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге
212
Компания Home Real Estate представит Чехию на крупнейшей выставке зарубежной недвижимости в Москве
14.04.2021 19:14 Экономика
Компания Home Real Estate представит Чехию на крупнейшей выставке зарубежной недвижимости в Москве
211
Как открыть компанию в Чехии: преимущества, возможности, перспективы
14.04.2021 15:15 Экономика
Как открыть компанию в Чехии: преимущества, возможности, перспективы
337
Водители Чехии должны соблюдать дистанцию 1,5 метра при обгоне велосипедистов
14.04.2021 14:05 Общество
Водители Чехии должны соблюдать дистанцию 1,5 метра при обгоне велосипедистов
1118
Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты
14.04.2021 10:59 Общество
Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты
1514
Новые правила господдержки слабо помогают бизнесу в Чехии
14.04.2021 09:37 Экономика
Новые правила господдержки слабо помогают бизнесу в Чехии
761
Вакцины Johnson & Johnson пока не поступят в Чехию
14.04.2021 08:44 Общество
Вакцины Johnson & Johnson пока не поступят в Чехию
828
13
апреля
Заводчик из Чехии убивал тигров и продавал их мясо. Суд смягчил ему наказание
13.04.2021 19:39 Общество
Заводчик из Чехии убивал тигров и продавал их мясо. Суд смягчил ему наказание
1025
В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон
13.04.2021 17:22 Общество
В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон
1774
Германия прекратит проверки на границах с Чехией
13.04.2021 15:20 Общество
Германия прекратит проверки на границах с Чехией
3450


Мобильная версия