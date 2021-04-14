Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V

После отставки министра иностранных дел Томаша Петршичека глава МВД выразил желание, чтобы Чехия подготовилась к быстрой закупке российской вакцины. Однако он предупредил, что без одобрения EMA Чехия не будет делать прививки российской вакциной.
Гамачек также заявил, что готов купить вакцину AstraZeneca у властей Дании, которая не планирует использовать препарат этой компании для вакцинации.
«Я лечу в Москву в понедельник, где хочу организовать возможные поставки Sputnik V после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам, — сказал Гамачек. — Мы ищем вакцины по всему миру и готовы покупать AstraZeneca в Дании».
Послу Чешской Республики в Копенгагене поручено немедленно связаться с датскими властями и объявить о заинтересованности Чешской Республики в закупке всех вакцин AstraZeneca.
Датские органы здравоохранения окончательно отказались от AstraZeneca в середине марта, потому что у нескольких человек после вакцинации образовались опасные тромбы. Дания — первая страна, официально отказавшаяся от вакцины AstraZeneca.
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Источник: idnes.cz