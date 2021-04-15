Русская вакцина Спутник V уже в Чехии

Портал Seznam Zpravy получил доступ к документам, которые подтверждают, что российская вакцина против covid-19 уже прибыла в Чешскую Республику. Препарат привезли в республику дипломатической почтой, информацию о количестве вакцин посольство не разглашает — этих данных нет даже у чешского правительства.

Две недели назад в Министерство иностранных дел пришло письмо из России, в котором посольство РФ просило у чешской стороны разрешение на ввоз вакцины. По данным портала Seznam Zpravy, в МИД письмо пришло 1 апреля. Это подтвердил и бывший министр иностранных дел Томаш Петржичек.

Вакцина предназначена для сотрудников российского посольства в Чехии, об этом сообщается в письме. Однако в письме не указано, сколько сотрудников получат препарат и сколько вакцин в общей сложности поступит в Чешскую Республику.

«Вакцина будет доставлена в Чехию в ограниченном количестве, она будет использоваться исключительно для вакцинации сотрудников посольств России в Чехии и членов их семей. Точная дата доставки вакцины Аэрофлотом будет объявлена ​​позже после получения согласия чешской стороны», — говорится в письме.

В письме также есть упоминание внеочередной встречи заместителя министра иностранных дел Мартина Повейшила с послом России Александром Змеевским. Встреча была назначена на 18 января.

Повейшил подтвердил, что встреча состоялась, о ней известно и администрации президента. По его словам, на встрече речь шла о поставках вакцины для сотрудников посольства. Портал Seznam Zpravy, ссылаясь на свои источники, предполагает, что эта ситуация — элегантный маневр, который позволяет незаметно привезти в Чехию российскую вакцину до одобрения EMA.

На данный момент официальное использование вакцины, которую не одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), запрещено. Предполагается, что под видом доставки препаратов для российских дипломатов, в страну привезут вакцины для населения — они будут храниться в Чехии до тех пор, пока EMA не даст согласие на использование. Эту информацию косвенно подтверждает и бывший министр Томаш Петржичек.

В связи с тем, что российское посольство считается территорией РФ, на него не распространяются законы о лекарственных средствах, действующие в ЕС. Количество вакцин невозможно проверить, поскольку дипломатическая почта защищается Венской конвенцией. Петржичек также подтвердил, что его коллеги вели разговоры о величине поставок, но разглашать эту информацию они, вероятно, не обязаны.

Журналисты Seznam Zpravy обратились к российскому посольству в Чехии за разъяснениями. В посольстве подтвердили только факт прибытия вакцин.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что по договоренности с чешской стороной на прошлой неделе в посольство была доставлена ​​партия препарата Sputnik V с целью вакцинации исключительно сотрудников российских представительств в Чешской Республике и членов их семей. Их уже начали вакцинировать. Мы благодарны чешской стороне за оказанную помощь», — ответили в посольстве. На другие вопросы Александр Змеевский не ответил, поэтому журналистам не удалось выяснить, сколько вакцин привезли в Чехию и ожидается ли еще одна поставка.

Новый министр здравоохранения Петр Аренбергер в интервью для Radiožurnál поделился, что Россия предложила Чехии купить 300 000 доз препарата Sputnik V прямо сейчас, потом российская сторона может ежемесячно поставлять 150 000 доз.

Пока русская вакцина не одобрена в ЕС, но президент Чехии Милош Земан настаивает на использовании препарата. Земан считает, что в это непростое время каждая страна должна прикладывать максимальное количество усилий для того, чтобы иметь в распоряжении эффективные вакцины. Именно поэтому Чехия уже обратилась к Израилю, России и Китаю. При назначении нового министра здравоохранения Земан также сделал акцент на необходимости сотрудничать с Россией, отметив, что Блатны (экс-глава Минздрава) своими действиями блокировал эту возможность.

Премьер-министр Андрей Бабиш и новый министр здравоохранения Петр Аренбергер придерживаются осторожной позиции — они заявляют, что Чехия не может использовать препараты, которые не одобрены в ЕС.

До этого Минздрав Чехии уже пытался найти решение этой проблемы. Два месяца назад обсуждалась возможность покупки вакцины без одобрения Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL). Закон о лекарственных средствах позволяет использовать вакцину “под ответственность государства” (na odpovědnost státu).

Это значит, что в особых случаях Минздрав может выбрать любой препарат на свое усмотрение, который будет иметь эффективность. При этом необходимо запросить экспертное заключение SÚKL. В законе не говорится, что Министерство здравоохранения должно следовать рекомендациям, поэтому даже при отрицательной позиции SÚKL по поводу русской вакцины, министерство может принять решение о ее использовании.

По информации Seznam Zpravy, Минздрав Чехии еще не направлял запрос в SÚKL.