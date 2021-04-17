Ян Гамачек отменил поездку в Москву на переговоры о покупке вакцины Sputnik V

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек объявил, что не полетит в Москву на переговоры о поставках российской вакцины Sputnik, поскольку в этот же день состоится заседание правительства, на котором он должен присутствовать.

«По поводу моей запланированной поездки в Москву. Вчера мы с премьер-министром решили, что мое участие в заседании правительства в понедельник необходимо», — написал в субботу Гамачек в Twitter.

Заседание правительства проводится каждую неделю по понедельникам. Министр внутренних дел Ян Гамачек, который сейчас временно возглавляет чешский МИД, 14 апреля объявил о своем намерении вылететь в Москву. Он планировал провести с российской стороной переговоры о возможных поставках вакцины Sputnik V после ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Причина, по которой изменились планы Гамачека, не вызвала особого доверия у политиков. Под его публикацией в Twitter многие написали, что, во-первых, заседания правительства проходят в онлайн-режиме. Во-вторых, в программе заседания кабмина нет закона или постановления, которые Гамачек должен представлять лично в качестве главы МИД или МВД.

Информацию о том, что глава МВД не полетит в Россию, уже в пятницу подтвердил премьер-министр Андрей Бабиш. Глава правительства не согласен с этой поездкой и не видит причин для командировки. Чехия договорилась о покупке 300 000 доз вакцины Sputnik и теперь ждет решения (EMA). Бабиш также сказал, что сейчас не время для посещения России. Страна сейчас находится в центре внимания из-за напряженности на границе с Украиной.

На 19 апреля запланирована видеоконференция министров иностранных дел ЕС по ситуации в Украине, на границах которой сосредоточены российские войска.

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Источник: novinky.cz